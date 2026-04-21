남소연

오중기 더불어민주당 경북도지사 후보가 21일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 '오만한 권력이 무너뜨린 경북을 이제 살려야 한다'며 지지를 호소하고 있다.더불어민주당의 험지 중 험지인 경상북도 도지사에 세 번째 도전하는 오중기 민주당 후보가 '보수 텃밭' 경북 민심이 국민의힘에 회초리를 들어야 한다고 호소했다.6·3 지방선거 민주당 경북도지사 후보로 확정된 오 후보는 '지역 독점 심판론'을 앞세워 국민의힘 후보로 나서는 이철우 현 경북지사를 반드시 따라잡아 승리하겠다는 의지도 분명히 했다.오 후보는 21일 오전 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 "공천만 바라보는 무능한 정치, 책임지지 않는 권력, 도민의 절규를 외면한 결과가 바로 오늘의 경북 몰락"이라며 "지금 경북은 현역 도지사와 국민의힘 국회의원까지 포함한 14대 1의 기울어진 싸움 속에 놓여 있다. 국민 여러분의 도움이 절실하다. 이제 경북에 매서운 회초리를 들어달라"라고 호소했다.