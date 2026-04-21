이은주

광천과 홍동지역에 소재한 온누리 농장에서 소 400여 마리를 키우고 있는 조 예비후보는 농업과 식품 산업을 위해 건국대학교 대학원에서 식품유통공학을 연구하고 있으며 지역에서 청년 단체 활동과 봉사활동을 중심으로 꾸준히 활동해 왔다.오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 홍성군의원 다선거구에 출마하는 조현희 예비후보(28)는 홍성군 광천읍에서 태어나 지역에서 소를 키우며 4대째 살아오고 있다.국민의힘 후보로 홍성군의원 다선거구 기호 2-나 번을 배정받은 조 예비후보는 농업 전문성을 갖춘 젊은 후보라는 것을 강점을 내세우며 표심을 모으기 위한 활발한 선거운동을 펼치고 있다.조 예비후보는 "광천에서 태어나 소를 키우며 살고 있고 앞으로도 계속 살아갈 것이다"라며 "현장에서 느낀 점은 젊은 사람들이 떠나면서 인구는 줄고 지역경제는 침체되어 많은 분들이 하루하루를 힘들게 살아가고 있다. 그냥 보고만 있을 수 없었다. 앞으로 계속 살아갈 지역에 대해 책임질 사람이 필요하다고 생각되어 출마를 결심하게 되었다"라고 출마 배경을 밝혔다.그러면서 조 예비후보는 "정치는 말로 하는 게 아니라, 현장에서 필요한 걸 하나씩 해결하는 일이다. 저는 지역에서 계속 살아온 사람이고, 지금도 현장에서 일하고 있다"라며 "발로 뛰고 행동으로 보여주고 해결될 때까지 두드리겠다. 젊기 때문에 더 뛰겠다. 더 부딪치겠다. 결과로 보여드리겠다"라는 다부진 각오를 밝혔다.조 예비후보는 자신만의 강점에 대해 현장을 알고, 정책을 이해하고, 실행까지 이어갈 수 있는 사람이라는 것을 내세웠다.광천과 홍동 지역에 소재한 온누리 농장에서 소 400여 마리를 키우는 조 예비후보는 농업과 식품 산업을 위해 건국대학교 대학원에서 식품유통공학을 연구하고 있으며 지역에서 청년 단체 활동과 봉사 활동을 중심으로 꾸준히 활동해 왔다.충청남도 정책특별보좌관과 청년정책조정위원, 먹거리위원회 등 다양한 심의기구에 참여하면서 현장의 고충을 정책으로 만들어 실행시키기 위한 노력을 기울여왔다.조 예비후보가 출마하는 다선거구(광천, 홍동, 장곡, 금마)는 농촌 지역 고령화와 인구 감소로 지역 소멸위기에 처해 있다.조 예비후보는 지역구의 당면한 지역 현안으로 청년·교통·의료 문제를 꼽았다. 청년이 머물고, 이동이 가능하고, 건강이 지켜져야 지역이 유지된다는 것이다.조 예비후보는 "지역에서 청년이 떠나는 이유는 일자리 하나만의 문제가 아니다. 살 만한 환경이 부족하기 때문이다. 일회성 지원이 아니라 정착까지 이어지는 구조가 필요하다"라며 "광천 원도심과 시장을 중심으로 먹거리, 볼거리, 놀거리가 연계된 공간을 조성하겠다. 청년들이 들어와서 장사도 하고 머물고 자리 잡을 수 있는 구조를 만들겠다"라고 공약했다.이와 함께 농촌 고령화로 이동이 불편한 어르신들을 위해 교통 문제에 대한 해결 방안도 제시했다.조 예비후보는 "농촌에서는 이동이 곧 생활이다. 병원 한 번 가는 것도 부담이 되는 상황이다"라며 "마중 버스나 천원 택시를 더 확대하고, 실제 이용하는 사람 기준으로 다시 설계하겠다. 불편을 줄이는 수준이 아니라, 이동 자체가 보장되도록 만들겠다"라고 약속했다.또한, 의료 공백 해소를 위해 조 예비후보는 "고령화가 빠르게 진행되면서 의료 공백이 커지고 있다. 찾아가는 진료를 늘리고, 정기적으로 건강을 관리할 수 있는 시스템을 만들겠다. 아프고 나서가 아니라, 미리 건강을 관리할 수 있도록 하겠다"라고 공약했다.조 예비후보의 주요공약은 △광천 새우젓 축제 홍성군 대표 축제화 △광천 원도심 주차 문제 해결 △광천 시장 특화거리 확대 및 조성 △농로 재정비 및 배수문제 해결 △농촌 지역 교통문제 해결 △지속가능한 축산조례 개정 △멘토-멘티 연계를 통한 청년 유입·정착 기반 구축 △찾아가는 보건복지 확대 △농촌형 교육 문화 네트워크 추진△지역 특화산업 연계 대학 계약학과 신설 추진 등이다.끝으로 조 예비후보는 "젊다는 건 핑계가 아니라 책임이다. 저는 앞으로 이 지역에서 더 오래 살 사람이기에 끝까지 책임지고 결과로 보여드리겠다. 말로 설명하는 정치가 아니라, 실제로 바뀌는 모습을 보여드리겠다"라며 지지를 당부했다.한편, 조 예비후보는 △홍성초- 홍주중- 홍주고등학교(41회)졸업 △혜전대학교 농축산식품융합과 졸업 △연암대학교 축산학과 졸업 △건국대학교 농축대학원 식품유통경제학과 석사 졸업 △건국대학교 일반대학원 식품유통공학과정 박사 재학 중이다.△국민의힘 중앙대학생위원회 위원(현) △국민의힘 디지털정당위원회 위원(현) △국민의힘 홍성군청년위원회 부위원장 (현) △대통력 직속 민주평화통일 자문위원(현) △행정안전부2030 자문단원 (전) △충청남도 정책특별보좌관(현) △충청남도 청년정책조정위원회 위원(현) △충청남도 먹거리 위원회 위원(현) △충청남도 도민참여예산 청'소년 자문단원 (현) △홍성군 농어업회의소 이사 (전)△홍성군농업산학협동심의회 위원(전)을 역임했다.