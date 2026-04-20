오마이뉴스 장재완

대전지역 70여개 교육·시민사회단체들이 참여한 '미래교육을 위한 대전시민교육감 후보단일화 시민회의'는 30일 오후 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열고, 대전 민주진보 교육감 후보 단일화 경선 결과를 발표했다. 그 결과 성광진 76.8%·강재구 23.2%의 지지를 얻어 성광진 예비후보가 '2026년 대전 민주진보교육감 단일후보'로 선출됐다. 사진은 경선에 참여했던 성광진(앞줄 왼쪽 두번째) 후보와 강재구(앞줄 오른쪽 두번째) 후보가 꽃다발을 들고 본선 승리를 다짐하는 장면.대전교육감 선거와 관련, 민주진보 진영에서 '추가 후보 단일화'를 요구하는 목소리가 나오고 있는 것에 대해 대전시국회의가 "대전 민주진보 교육감 후보 단일화는 성광진 후보로 이미 결정이 완료됐다"라며 단일화를 위한 '재논의' 또는 '추가 논의' 요구를 중단하라고 촉구하고 나섰다.대전시국회의는 20일 성명을 내 "대전 시민 교육감 단일화 재논의 요구를 중단하라"고 촉구했다.대전시국회의를 비롯한 대전지역 70여 개 교육·시민사회단체들이 참여한 '미래교육을 위한 대전시민교육감 후보단일화 시민회의'는 지난 달 30일 성광진 예비후보가 '2026년 대전 민주진보교육감 단일후보'로 선출됐다고 공식 발표했다.이들은 여론조사(50%)와 시민참여단 투표(50%) 방식을 반영해 단일화를 진행했고, 성광진 후보가 76.8%의 지지를 얻어 23.2%의 지지를 얻는 데 그친 경쟁자 강재구 후보를 제치고 '대전시민교육감 후보단일화 시민회의'가 인정하는 공식 단일후보가 됐다고 선포했다.그런데 문제는 당초 민주진보 교육감 후보로 분류되던 맹수석·정상신 후보가 이번 후보단일화에 참여하지 않아, 완전한 후보 단일화가 이뤄지지 못했다는 지적이 일고 있다. 따라서 진보 교육감 후보 단일화를 위한 '재논의' 또는 '추가 논의'를 요구하는 목소리가 나오고 있는 것.이에 대해 대전지역 시민사회단체 대표 및 원로 등이 참여하고 있는 대전시국회의는 이날 성명을 통해 "대전 민주진보 교육감 후보 단일화는 성광진 후보로 이미 결정이 완료됐다"며 "특정 정치세력의 결정이 아니라, 대전 시민의 참여와 선택으로 이루어진 공적 결과다. 여론조사와 시민참여단이라는 절차를 통해 형성된 이번 단일화는 그 자체로 시민주권의 실현이며, 민주적 정당성을 갖춘 결정"이라고 밝혔다.시국회의는 또 "그런데도 최근 일각에서 제기되는 '재 단일화' 또는 '추가 논의' 요구는 단순한 의견 개진의 수준을 넘어, 대전 시민의 선택을 부정하고 폄훼하는 행위에 다름 아니"라면서 "민주적 절차에 참여해 책임 있게 결정을 내린 시민들의 판단을 가볍게 여기지 말라"고 경고했다.그러면서 시국회의는 "'미래 교육을 위한 대전 시민 교육감 단일화 시민회의' 구성을 제안하고 민주진보 교육감 단일화를 함께 실행한 우리 '대전시국회의'는 시민 회의에 참여한 여러 단체의 뜻을 담아 분명히 밝힌다"며 "이미 이루어진 단일화를 다시 논의하는 것은 어떠한 정당성도 가질 수 없다"고 강조했다.아울러 이들은 "오히려 민주진보 진영 전체의 신뢰를 무너뜨리는 일"이라며 "지금 필요한 것은 시민이 결정한 결과를 존중하고 힘을 모으는 것이다. 분열이 아닌 연대로 대전 교육의 미래에 응답할 때"라고 밝혔다.끝으로 시국회의는 "민주진보 교육감 단일후보 선출을 위해 가교역할을 한 시민 사회 조직에 대해 계속하여 흠집을 내는 후보는 결코, '민주'·'진보'·'시민' 후보일 수 없다"며 "단일화 재논의가 아니라 사퇴가 답이다"라고 촉구했다.한편, 이날 맹수석 대전교육감 예비후보는 '민주진보교육감 예비후보 간 단일화'를 제안하고 나섰다.맹 후보는 단일화 방식으로 ▲100% 여론조사 ▲여론조사에 앞서 후보자 정책 검증 토론회 1회 개최 ▲기타 상세한 내용은 즉시 예비후보 당사자 간 만남을 통해 결정 등을 제안했다.