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서울 용산구 서울시교육청 신청사 외관. 2026.3.6연합뉴스
'참가비 대납' 의혹으로 2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위가 단일화 1차 투표 일정을 오는 22~23일로 5일간 연기한 가운데, 추진위 검증 과정에서 '참가비 대신 납부' 의심자가 868명으로 불어난 것으로 확인됐다.
후보들 사이에서는 "정당성 확보를 위해 공정한 전수조사가 우선"이라면서 투표 일정 추가 연기를 요구하는 의견과 "추진위가 투표 공정성을 위해 최선을 다한 것은 사실"이라면서 오는 22일 투표 그대로 진행을 요구하는 의견이 엇갈리고 있다.
2만9467명의 입금자 가운데 2.9%인 868명 제외, 2만8599명 남아
20일 오후, <오마이뉴스>가 추진위 주요 관계자와 복수의 경선 후보 쪽에 확인한 결과, 추진위가 은행 입금자 확인 과정에서 발견한 대납 의심자는 710명이었다. 여기에 '본인의 동의 없이 이름이 등록됐다'라고 이름 삭제를 자진 요구한 인사 158명까지 합하면 대납 의심자는 모두 868명에 이르는 것으로 나타났다(관련 기사: [단독] '내가 교육감 선거 참여단?' 100여명이 본인 삭제 요구
https://omn.kr/2hudx).
이에 따라 추진위는 당초 2만9467명의 참가비 입금자 가운데 2.9%인 868명을 뺀 2만8599명의 시민참여단을 투표인단으로 해서 오는 22일부터 1차 투표를 진행할 뜻을 후보자 쪽에 설명한 것으로 알려졌다. 시민참여단은 단일화 투표권을 행사하는 선거인단 노릇을 한다.
추진위 관계자는 <오마이뉴스>에 "(한 은행, 비슷한 시각에 7명 이상의) 입금자 전수조사를 벌여, 추진위가 직접 전화를 걸었는데 전화를 받지 않거나 조금이라도 의심이 되는 인사를 포함한 인원이 모두 710명이었다"라면서 "이들은 모두 선거인단 명부에서 제외했다"라고 설명했다.
하지만, 한 후보는 <오마이뉴스>에 "검증이 제대로 된 것인지 후보자로서는 직접 확인한 바가 없다"라면서 "경선 투표의 정당성 확보가 무엇보다 중요한 만큼 투표 일정을 다시 연기하고서라도 철저한 추가 검증이 필요하다"라고 주장했다.
반면, 또 다른 후보는 <오마이뉴스>에 "추진위가 짧은 기간에 대납 의심자를 걸러내기 위해 최선을 다했다고 본다"라면서 "시스템 자체가 허술하게 설계된 상태에서 이 정도로 대납 의심자를 걸러냈다면 일정 부분 공정성은 확보된 것으로 판단한다"라고 주장했다.
개인인증 시스템 미운영이 원인...비용 납부 문제로 실행 못 해
애초 시민참여단 신청을 받을 때 명단과 전화번호, 개인인증 절차를 거치는 시스템을 활용하지 못한 것이 이번 대납 논란의 원인이라는 지적도 나온다. 하지만 이를 위해서는 상당한 액수의 비용 내야 하기 때문에 추진위가 이를 실행할 엄두를 내지 못한 것으로 알려졌다.
한편, 이번 민주진보단일화 후보 경선에는 강민정 전 노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 강신만 전 대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원, 김현철 전 조희연 2기 서울시교육청 대변인, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 현 서울시교육감, 한만중 노무현대통령직인수위 자문위원(교육 분야) 6명이 참여하고 있다.
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