최현덕 캠프

더불어민주당 남양주시장 후보 경선이 4인 경쟁에서 2인 결선 구도로 압축된 가운데, 최현덕 예비후보가 당내 경쟁 후보의 지지 선언에 이어 남양주 시민 10명의 공개 지지가 이어졌다.한편 최 후보 측에 따르면 '내란청산을 바라는 시민들의 모임' 소속 남양주시민 10명이 이날 선거사무소를 방문해 최 후보 지지를 선언했다.이 자리에는 배동호 남양주 촛불행동 공동대표, 김수진 남양주 촛불행동 공동대표 등이 참석했다. 캠프 측은 이번 지지 선언이 계엄·내란 사태 당시 광장에서 활동했던 시민들이 자발적으로 뜻을 모아 진행한 것이라고 설명했다.최 후보 측은 "내란 청산과 시민주권 회복이라는 시대적 과제에 공감하는 시민들이 자발적으로 힘을 모아주고 있다"며 "결선 국면에서 보다 폭넓은 지지 기반이 형성되고 있다"고 밝혔다.최현덕 후보는 "시민 한 분 한 분의 뜻을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"며 "남양주에서 시민주권 시대를 열 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.당초 민주당 남양주시장 후보 경선에는 김한정 전 국회의원과 최현덕 전 남양주 부시장, 백주선 청와대 정보공개심의위원회 심의위원, 이원호 대통령직속 지방시대위원회 자문위원 등 4명이 나섰으나, 1차 경선에서 과반을 차지한 후보가 없어 최종 2인에 오른 김한정-최현덕 후보가 결선을 치른다. 최종 후보를 결정하는 결선은 오는 23~24일, 이틀 동안 국민참여경선으로 진행된다.