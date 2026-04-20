조정훈

6.3지방선거에서 대구에 출마하는 정의당 대구시당 후보들이 20일 오후 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 승리를 다짐했다.대구에서 출마하는 정의당 6.3 지방선거 후보들이 '일당 독점을 깨고 시민의 삶을 바꾸는 다양한 목소리가 반영되는 정치를 만들겠다'고 다짐했다.정의당 대구시당은 20일 오후 대구시청 동인청사에서 양희 동구청장 후보, 김성년 수성구의원 후보(수성구 라선거구), 정유진 북구의원 후보(북구 바선거구), 한민정 대구시의원 비례대표 출마자 등이 참석한 가운데 기자회견을 열어 출마에 임하는 각오를 밝혔다.이날 기자회견에는 정의당 대구시당 선거대책위원장을 맡은 이길우 민주노총 대구지역본부장이 함께했고 정태운 대구 전세사기피해자모임 대표도 참석해 힘을 보탰다.양희 동구청장 후보는 "정치는 특권을 지키는 수단이 아니라 삶을 바꾸는 도구로 쓰여야 한다"며 "주민이 중심인 정치, 주민의 삶을 책임지는 정치에 함께 해 달라"고 호소했다.양 후보는 "오랜시간 동구는 무능하고 무책임한 특정 정당의 구청장들로 인해 변하지 않았다"며 "만연 꼴등인 수치로만 나타난 어려움보다 일상에서 느끼는 불안감과 불편함은 더 크다. 그동안 누구를 위한 정치였나, 그 고리를 끊어야 한다"고 강조했다.김성년 후보는 "대구 정치는 국민의힘 독점 뿐 아니라 사법고시에 이어 행정고시 출신들의 독무대가 되고 있다"며 "주민의 이익을 위한 정치가 아니라 누군가의 이익, 그들의 이익을 위한 정치가 독점하고 있다"고 비판했다.이어 그는 "저는 진보정당의 구성원으로 다시 당선되어 단체장을 감시하고 견제하는 제대로 된 야당의원의 모습을 보여드리겠다"며 "서로 경쟁하면서도 단체장의 잘못된 질주에 대해 견제를 제대로 할 수 있는 강한 의회를 만들고 싶다"고 말했다.정유진 후보는 "모두가 안전하고 행복하게 살아갈 수 있도록 북구를 바꾸고 일하는 구의원이 되겠다"며 "불평등을 줄이고 누구나 살기 좋은 북구를 만들기 위해 시민의 목소리가 되겠다"고 다짐했다.한민정 후보는 "시민의 삶을 책임져야 할 시장은 정작 시민 곁에 있지 않았고 대구의 정치는 기대에 충분히 응답하지 못하고 있다"며 "정치는 과연 시민의 삶을 바꾸고 있는가라는 질문에 답하기 위해 출마했다"고 밝혔다.한 후보는 "돌봄과 복지가 일상에서 체감되는 대구, 응급실 뺑뺑이가 없도록 응급환자 최우선 진료체계 강화, 통합 돌봄이 제대로 작동하는 도시, 장애인의 존엄을 위해 개인별 맞춤 24시간 지원이 가능한 도시를 만들겠다"고 약속했다.이길우 민주노총 대구본부장은 "서민들과 비정규직 노동자, 소수자들을 배려하고 그들의 이야기를 담은 정치를 대구에서 한 번 뿌리내려 보겠다고 지난 10여 년간 꿋꿋하게 마을과 동네를 지켜왔던 동지들이 지방선거에 출마했다"고 후보들을 소개했다.이 위원장은 "그동안 대구는 막대기만 꽂아도 당선되고 심지어 빨간 조끼가 아니기 때문에 출마를 포기하다시피해서 무투표 당선되는 지역도 많았다"며 "이제는 동네에서부터 변화를 일으키기 위해 발로 뛰는 사람들이 당선되어야 하지 않겠느냐"고 정의당 후보들에 대한 지지를 호소했다.정태운 대구전세사기피해자모임 대표는 "전세사기를 당한 후 지푸라기라도 잡는 심정으로 전화를 걸었고 그때 이야기를 가장 먼저 들어준 분이 여기 계신 한민정 후보였다"며 "이분들이 곁에 있었기 때문에 가능했다"고 말했다.그러면서 "일하고 싶다고, 제발 일 좀 시켜달라고 이렇게 외치고 있는데 이들을 가만둘 것인가"라며 "만약 이분들에게 일할 기회를 줬는데 똑바로 안 한다면 제가 지구 끝까지라도 쫓아가 끌어내리겠다. 일할 기회를 달라"고 호소했다.이들 참가자들은 기자회견 말미에 '기득권만 편안한 정치, 이제 그만 합시다!'라고 쓴 표지판을 들고 대구 정치의 병폐를 끊어내자는 '기득권 타파 퍼포먼스'를 진행했다. 후보자들은 대구 정치에서 청산해야 할 일당 독점, 무투표 당선, 특권 유지 등을 상징하는 문구를 혁파한 후 승리를 다짐했다.