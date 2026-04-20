진보당 광주광역시당

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 예비후보가 20일 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 호남의 생존과 미래 번영을 위한 5대 전략을 발표하고 있다.이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 예비후보가 20일 호남의 생존과 미래 번영을 위한 5대 전략을 발표했다.이 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거에서 호남 정치의 한쪽 날개로 성장해 건강한 경쟁과 협력의 정치를 펼치겠다. 전남광주에서 진보의 날개를 만들어 달라"고 밝혔다.그는 ▲전남·광주·전북 통합 '600만 호남특별시' 건설 ▲20조 시민배당·투자위원회 설치 ▲시민공동정부 시대 개박 ▲RE100 반도체·피지컬 AI·첨단 제조업 유치 등 일자 정책 ▲신생아 1억원 미래펀드 ▲1시간 생활권 광역교통망 구축 등을 핵심 전략으로 제시했다.전남광주 기간산업 위기 대응책도 제시했다.이 후보는 "미래의 먹거리도 중요하지만 전남 석유화학과 철강산업, 광주의 자동차 산업 등 당장의 일자리 위기 해결이 너무 시급한 상황"이라며 "고부가 산업전환특별위원회와 미래차산업전환특별위원회를 구성, 노동자와 행정이 함께 일자리를 지키는 구조를 만들겠다"고 약속했다.