남소연

정청래 더불어민주당 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회에서 예정에 없던 기자간담회를 열어 전략공천 구상을 발표한 뒤 기자 질문에 답변하는 과정에서 "이광재 전 의원은 유력 강원지사 후보임에도 우상호 전 정무수석에게 선당후사 모습 보여줘 많은 사람들에게 감동을 줬고, 강원도에서도 이 전 의원을 안타깝게 생각하는 목소리들이 많고 그래서 이번 재보선에 기회를 줘야 하는 거 아니냐는 얘기가 있다"고 말했다. 이어 "이광재 전 의원 같은 분은 어디에 내놔도 손색이 없고 그리고 특히 요즘 핫플레이스로 떠오른, 여러분이 짐작하는 그런 곳에 출전해도 경쟁력이 매우 있다고 생각한다"며 "그래서 내부적으로 검토하고 있다는 말씀드린다"고 덧붙였다.정청래 더불어민주당 대표가 6.3 지방선거와 함께 실시될 국회의원 재·보궐선거 전략공천 대상자로 이광재 전 강도지사, 송영길 전 대표를 거론했다.정 대표는 20일 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 전략공천 원칙과 관련해 "기존에 당내에서 신망이 높고 명망이 있는, 선당후사로 헌신을 한 분들이 대상이 되지 않을까 생각한다"며 "예를 들면 이광재 전 의원의 경우 강원지사 유력 후보였음에도 우상호 후보에게 (양보하는) 선당후사 모습을 보여줘 많은 사람에게 감동을 줬다. 이번에 기회를 줘야 하는 게 아니냐는 목소리가 높다"고 말했다.그는 "이 전 지사 같은 분은 어디에 내놔도 손색이 없고 요즘 핫플레이스로 떠오른, 여러분이 짐작하는 그런 곳에 출마해도 경쟁력이 있다고 생각한다"며 "그래서 내부적으로 검토하고 있다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.정 대표는 또 '경기 하남갑 출마 이야기가 나오는 송영길 전 대표도 선당후사 인물로 거론되는데 검토 대상이냐'는 질문에 "염두에 두고 있다"고 답했다. 다만 정 대표는 이 전 지사와 송 전 대표 등을 투입할 구체적인 지역에 대해서는 "핫플레이스는 여러 군데가 있다. 제주도도, 광주 광산을도 다 핫플레이스"라며 말을 아꼈다.정 대표는 앞서 모두발언에서 국회의원 재보궐 선거 후보자 공천 기준 관련해 ▲인재 영입 ▲내부 발탁 ▲기존의 명망 있는 당내 인사 재배치 등을 제시했다. 정 대표는 "이 세 가지 원칙을 통해서 향후 필요한 곳에, 적재적소에 후보를 배치할 예정"이라고 덧붙였다.