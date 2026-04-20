박종현

2026 경기 안산갑 재선거 후보 적합도- 이번 조사에는 데일리안 등 조사에서 후보군으로 언급되지 않았던 김용 전 민주연구원 부원장이 들어갔는데 9.8%의 지지를 받았다. 하지만 '없음' 25.9%, '모름' 11.3%으로 안산갑의 부동층 역시 상당한 비율에 달하고 있었다. 국민의힘 후보 적합도 조사도 인천 연수갑과 비슷했다. 김석훈 전 당협위원장이 15.5% 장성민 전 의원이 15.7%로 사실상 동률이었고 이기학 전 당협위원장(5.9%), 한갑수 전 시의원(6.9%) 등도 후보군에 이름을 올렸지만 '없음'(33.2%)과 '모름'(13.2%)' 비율이 이들의 적합도 총합보다 높았다(기타 9.6%).- 민주당으로선 넉넉한 우위를 가지고 있는 '텃밭'에 누구를 보내느냐가 관건일 텐데, 현재까지 결과를 보면 안산갑 주민들은 기존 인물들에 다소 아쉬움을 갖고 있는 것으로 보인다. 그렇다고 '새 인물' 김용 전 부원장이 뚜렷한 존재감을 보이는 상황도 아니다. 게다가 김 전 부원장은 대장동 개발 특혜 의혹으로 2심까지 징역 5년 유죄판결을 받고 대법원 선고를 기다리는 상황이라 당 안팎에서 그의 공천을 놓고 찬반이 엇갈리는 중이다.- 한편 거대 양당 외에도 용혜인 기본소득당 대표가 이 지역 출마를 고민하고 있다. 용 대표는 지난 16일 안산에서 열린 당 중앙선거대책위원회 회의에서 현재의 비례대표 의원직을 내려놓고 안산갑 지역구로 출마하는 문제와 관련해 "신중하게 출마 고민을 해나가고 있다. 조만간 답을 내겠다"고 밝혔다. 장기적으로는 기본소득당의 정치적 기반을 지역구에 마련해야 할 텐데, '안산 사람'이라는 점을 내세워 도전해보겠다는 것. 사실 용 대표는 2024년 총선 당시에도 안산 출마 여부를 검토했다.- 이 모든 상황을 떠나, 이재명 대통령의 국정수행 긍정 평가는 오늘(20일)도 고공행진 중이다. 리얼미터-에너지경제신문 조사에서 65.5% 기록, 취임 후 최고치를 찍었다. 부정 30.0%, 모름 4.5%. 리얼미터는 "중동 위기 속 원유 대량 확보 및 코스피 6,200선 회복 등 경제, 에너지 안보 성과가 지지율을 견인했다"고 분석했다. 이번 조사에서는 20대(8.3%p↑, 50.1%)와 중도층(7.4%p↑, 69.1%)에서 상승폭이 눈에 띄었는데, 리얼미터는 "이스라엘에 대한 강경 인권 발언, 현직 대통령 최초 세월호 12주기 참석 등으로 중도층과 청년층의 지지를 확대했다"고 평가했다.* 4월 13~17일 전국 성인 2519명 무선ARS. 표본오차 ±2.0%p(95% 신뢰수준).