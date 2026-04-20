울산시의회

더불어민주당 영입인재 1호 전태진 변호사가 20일 울산시의회 프레스센터에서 울산시민께 드리는 인사 기자회견을 하고 있다.더불어민주당이 20일 영입인재 1호 전태진 변호사를 울산 남구갑 보궐선거에 전략공천한다고 밝혔다. 울산 남구갑 보궐선거는 김상욱 의원의 울산시장 출마에 따라 치러진다.이와 관련해 전태진 변호사는 이날 김태선 울산시당위원장과 함께 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지금 울산에 필요한 것은 낡은 지역감정을 부추기는 정치인이 아니라 시민의 삶을 개선시킬 수 있는 일꾼"이라며 자신의 역할을 내비췄다.전 변호사는 "정부와 사사건건 대립하고 갈등하는 싸움꾼이 아니라, 정부와 협력해 울산에 도움이 되는 정책을 만들고 지원을 이끌어내 실질적으로 울산에 도움이 되는 일꾼이 필요하다"라며 "울산의 새로운 정치, 새로운 미래를 위한 발걸음을 시작하고자 한다"고 밝혔다.또 "이제 그동안 쌓아올린 능력과 경험을 고향인 울산에서 쓰고 싶다"라며 "울산 시민들의 목소리를 잘 듣고 잘 이해하고 이를 대변하겠다. 울산의 아들로서, 중앙정부와 울산을 잇는 가교 역할을 하고자 한다"덧붙였다.현재 울산 상황과 관련해 전 변호사는 "초중고교를 다닌 어린 시절의 울산은 활기와 가능성으로 가득 찬 도시였고 나날이 새로운 건물이 들어서고, 전국에서 사람들이 몰려들면서 학교마다 전학생이 끊이지 않던 도시였고, 대한민국의 고도성장과 산업화를 상징하는 도시였다"라고 회고했다.이어 "그런데 지금의 울산은 인구가 감소하고 있고 청년들이 떠나고 주력 산업들은 흔들리고 있고 4차산업혁명, AI시대에 맞는 변화가 절실하다"라고 짚었다.또한 "이를 돌이킬 수 있는 이른바 '골든타임'이 끝나가고 있는데도 낡고 구태의연한 정치가 여전히 울산을 붙잡고, 오랜 지역주의의 벽이 울산의 발전을 가로막고 있다"고 진단한 후 "그 변화를 더 이상 미룰 수 없다는 생각에 이 길에 나서기로 결심했다"고 강조했다.한편 전 변호사는 "지난 20년간 변호사로 활동하면서 청와대, 국토교통부, 문화체육관광부, 환경부, 경찰청, 서울시 등 수많은 정책 현장에서 다양한 사람들의 이야기를 듣고, 이해하며, 갈등을 풀어왔다"고 자신을 소개했다.그러면서 "정치도 다르지 않다고 믿는다"라서 "시민들의 목소리를 잘 듣고, 서로 다른 이해를 조율하며 시민들의 삶을 실제로 바꾸는 것, 그것이 정치의 역할이라고 생각한다"는 견해를 밝혔다.