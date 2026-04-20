정원오 공보방

정원오 민주당 서울시장 후보가 19일 오후 2시 반께 테마공원 서울 노원구 불암산힐링타운 철쭉제를 방문해 시민들을 만났다.정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 20일 총 50여 명, 현직 국회의원 20명 이상이 포함된 매머드급 선거대책위 구성을 알렸다.이해식 총괄선대본부장, 채현일 종합상황본부장(겸 지원본부장), 이정헌 공보단장(겸 수석대변인) 등은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "'용광로'와 서울 비전, 오세훈 심판을 3대 기조로 하는 선대위다. 원팀 정신을 구현하고, 실무 전문가들의 역량을 총결집했다"라며 이같이 밝혔다.선대위 구성의 큰 특징은 현역 국회의원 20명 등 현역 의원이 대거 선대위에 결합했다는 것. 이 중 14명이 서울 지역 의원이다.20일 발표에 따르면 선거를 총괄할 상임선대위원장은 서울 최다선 이인영 의원(5선, 서울 구로갑)과 여성 4선 서영교 의원(서울 중랑갑)이 맡았다. 경선 경쟁자였던 박주민·전현희·김영배 의원, 김형남 전 후보도 상임선대위원장으로 이름을 올렸다.공동선대위원장에는4선 한정애(강서구병)·남인순(송파구갑)·진선미(강동구갑) 의원, 3선인 황희(양천구갑)·김영호(서대문구을)·진성준(강서구을) 의원 등과 고민정 전 최고위원(재선·광진구을) 등이 맡는다. 이재정 전 통일부 장관은 후원회장을 맡았다.정 후보 측은 이번 선거를 '오세훈 10년 심판 선거'로 규정하며 '오세훈 10년 심판본부'를 별도로 꾸렸다. 이 본부는 서울시장 비서실장 경력이 있는 재선 천준호(강북구갑) 의원이 수장을, 경찰 출신 변호사인 이지은 마포구갑 지역위원장이 부본부장을 맡는다.이해식 총괄선대본부장은 이날 기자회견 뒤 기자들과 만나 이번 선거는 "오세훈 10년 실정을 심판하는 선거고, 그런 측면에서 '오세훈 10년 심판본부'를 특별히 설치했다"라며 "서울시는 국회 행안위원회와 국토위원회 피감기관이기에 행안위원, 국토위원들도 같이 힘을 모을 것"이라고 말했다.그는 "지난 21대 총선에서 오세훈 후보와 대결해 승리한 적 있는 고민정 의원(선대위 공동선대위원장)을 비롯해 서울 지역 의원들도 오세훈 실정 심판을 위한 공격수 역할을 해줄 것"이라고 덧붙였다.다만 정 후보가 후보 선출 직후인 지난 10일 "진영과 이념을 넘어 실력과 경험을 갖춘 분들과 함께 서울 미래를 준비하겠다", "중도층을 대표할 분들을 선대위에 모시려 한다"라고 말했지만 이를 반영한 인사는 잘 보이지 않는다.그나마 선대위가 "대우건설 전무 출신, 주택 건설 전문가"로 소개한 새서울위원회 위원장을 맡은 이경섭 전 한화그룹 부사장(1962년생)이 기업인 출신이라는 점에서 돋보인다.대우건설 아파트 '푸르지오' 브랜드화에 주도적인 역할을 한 것으로 알려진 그는 2018년 대우건설 사장 후보군에 거론되기도 했으며, 지난 2020년 민주당 비례위성정당이던 더불어시민당 공천관리위원으로 활동한 바 있다.이해식 총괄선대본부장은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "글로벌 G2 서울비전위 위원장인 김경민 서울대 교수, 이경섭 전 한화그룹 부사장 등이 중도 확장의 의미일 것"이라면서도 "상임선대위원장급에서 영입을 좀 했으면 더 의미를 담을 수 있을 텐데, 진용으로 보면 아직 그렇지는 못한 것 같다"라고 말했다.이 총괄선대본부장은 "선대위라는 게 딱 한 번 발표하고 끝이 아니고 추후에 (다른 인사들이) 더 결합할 여지도 있다"라며 가능성을 열어두는 한편, "정 후보의 경쟁력이 충분하다"라며 선거에 대한 자신감을 드러냈다.