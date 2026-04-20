용인시민신문

현근택 후보는 변호사이자 전 민주연구원 부원장, 수원시 제2부시장 출신으로 중앙과 지방을 넘나든 정책 경험과 전문성을 내세우고 있다. 현 후보는 "낡고 고립된 시정을 끝내고 현장 중심의 실무형 리더십으로 용인의 미래 전략을 준비하겠다"고 강조해 온 만큼, 본선에서도 '준비된 정책시장' 이미지를 강조할 것으로 보인다.반면 이상일 시장은 지난 4년간 시정 성과와 현안 대응을 바탕으로 '검증된 시장'이자 '경제와 시정을 잘 아는 행정가'를 내세울 것으로 보인다. 특히 반도체 클러스터와 산업단지 등 대규모 개발사업, 인프라 확충 등 숫자로 설명할 수 있는 지표를 앞세워 행정의 연속성 메시지를 강화할 것으로 예측된다.결국 110만 용인시민의 표심이 변수다. 용인시는 수지·기흥·처인구 생활권과 정치 성향이 갈리는 지역으로 꼽힌다. 수지·기흥 지역 중도층과 인구가 크게 늘어난 처인구 지역 표심을 어느 후보가 더 많이 끌어안느냐가 승부를 결정지을 것으로 보인다.6·3 지방선거는 중앙 정치 구도와도 밀접하게 얽혀 있다. 현근택 더불어민주당 후보는 경선 승리 소감에서 "무도한 내란세력 심판"을 강조하며 본선에서도 중앙정부와 국정운영에 대한 평가를 전면에 내세울 가능성이 커 보인다.이에 맞서 국민의힘과 이상일 시장은 용인 시정이 어떻게 달라졌는지를 놓고 평가해 달라는 구도로 대응할 것으로 전망된다. 내란세력 심판을 통한 지방권력 교체론과 글로벌 반도체 도시의 기초를 마련한 시정 평가론 중 어느 쪽이 유권자들의 공감을 더 크게 얻느냐가 선거 판세에 영향을 미칠 것이란 분석이다.