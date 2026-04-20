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26.04.20 12:54최종 업데이트 26.04.20 12:55
지난 4월 14일 뉴스피치 물음표 인터뷰에 응하고 있는 안신일 예비후보세종시의회

"시의원은 유권자 앞에서 항상 '을(乙)'의 자세로 임해야 합니다."

안신일 더불어민주당 세종시의원 예비후보는 지난 14일 '뉴스피치 물음표' 인터뷰에서 이 같은 정치 철학을 강조했다. 한솔동과 장군면을 지역구로 둔 그는 4년 전 '지혜롭고 겸손한 일꾼'을 기치로 내걸고 초선으로 시의회에 입성했다. 재선에 도전하는 지금도 같은 표현을 꺼내 들며 "행정과 주민을 잇는 튼튼한 다리가 되겠다"고 밝혔다.

재선 고지를 향한 안 후보의 공약은 지역 균형과 생활 기반 확충에 방점이 찍혀 있다. ▲첫마을 고속도로 나들목(IC) 설치를 통한 접근성 개선 ▲백제 고분과 김종서 장군 묘를 연계한 역사문화 벨트 조성 ▲장군면 농촌 현실에 최적화된 맞춤형 복합커뮤니티센터 건립 등이 핵심이다.

또한 그는 '행정수도 완성'의 고삐를 늦추지 않는 동시에, 지역 청소년들의 취업 문제를 해결하기 위한 '지역인재 채용 제도화'를 향후 의정활동의 최우선 과제로 제시했다.

안 후보는 "지난 4년간 쌓은 소중한 경험과 지혜를 바탕으로 시민들이 삶에서 체감할 수 있는 의정활동을 펼치겠다"며, "진보와 보수의 이념 논쟁을 넘어 오직 세종시민만 바라보는 정치로 다시 뛰겠다"고 강조했다.

다음은 뉴스피치 물음표 인터뷰 일문 일답.

20년 보험 명장이 배운 섬김의 정치

지난 4월 14일 뉴스피치 김준식 칼럼니스트가 안신일 예비후보와 인터뷰를 진행하고 있다.세종시의회

- 정치 입문 이전의 주요 사회활동과 경력을 소개해 주십시오.

"뉴스피치와 인터뷰를 하게 되어 영광입니다. 제가 세종에서 사회활동을 시작한 계기는 '행정수도 완성을 위한 시민운동'에 참여하면서부터입니다. 그때 세종시민들은 똘똘 뭉쳐 행정수도 완성을 위한 시민운동을 전개했습니다. 그 과정에서 김준식 대표님도 만나고 세종시 주요 인사들을 만나면서 교류를 넓혔습니다. 이후 시의원이 된 뒤에도 행정수도 완성을 위해 꾸준히 노력해왔습니다.

저는 전주에서 태어났습니다. 제가 초등학교 6학년 때 아버지 사업체가 부도가 났고, 중학교 3학년 때 아버지가 돌아가셨습니다. 이후 어머니께서 전주에서의 생활이 어려워 아무런 연고가 없는 대전으로 이사를 하셨습니다. 어머니의 고향은 아산입니다. 이러한 과정 속에서 청소년기를 어렵게 보냈습니다. 고등학교 졸업 후에는 과일 장사, 신발 장사 등 닥치는 대로 일을 하며 생계를 이어갔고, 야간대학에 진학했습니다. 세종시가 출범하면서 첫마을에 정착하게 됐고, 지역사회와 인연을 맺게 됐습니다.

첫마을에 이사 온 뒤 마을 환경과 주거 여건이 매우 좋다는 인상을 받았습니다. 이에 '마을을 위해 봉사해야겠다'는 마음을 갖게 됐고, 아파트 동대표, 입주자대표, 주민자치협의회장 등을 맡아 활동했습니다. 이후 '행정수도 완성을 위한 세종시민대책위', '지방분권세종회의' 등에 참여하며 시민사회 활동을 이어갔습니다. 이러한 봉사활동과 시민사회단체 활동이 밑거름이 되어 현재 세종시 시의원으로 활동하게 됐습니다."

- 대학에서는 무엇을 전공하셨나요?

"사회복지를 전공했습니다. 그리고 산업경영도 공부했습니다. 특히 사회복지와 아동·청소년 복지 분야에서 배운 내용이 현재 의정활동에 큰 도움이 되고 있습니다."

- 의원이 되시기 전에는 어떤 일을 하셨습니까?

"고등학교 졸업 후 1톤 트럭을 구입해 포도 장사를 했습니다. 당시 포도 한 근 가격이 천 원 정도였고, 주로 대전 오정동 시장에서 물건을 사다가 판매했습니다. 이후 현대해상에 취직해 20년간 보험 영업직으로 근무했습니다. 열심히 일한 결과 명장에 오르기도 했고, 회사에서 일자리 창출에도 기여했습니다.

돌이켜보면 보험회사 영업직은 고객 앞에서 항상 '을'의 자세를 유지해야 하는 직업입니다. 고객을 잘 섬기는 태도가 무엇보다 중요합니다. 이러한 경험은 현재 의정활동에도 많은 도움이 되고 있습니다. 의원 역시 수많은 민원을 처리하는 과정에서 유권자 앞에서 항상 '을'의 자세로 임해야 한다고 생각합니다."

- 정치를 시작하게 된 특별한 계기가 있었나요?

"예. 마을 일을 하다 보니 시청, LH, 행복청, 교육청, 동사무소 등 여러 기관을 상대해야 했습니다. 한솔동은 인근에 중부발전소와 지역난방공사가 있어 민원이 많이 발생하는 지역입니다. 저는 주민들을 대표해 문제를 해결하기 위해 관계 기관을 직접 찾아다녔습니다.

그 과정에서 보다 실질적인 권한을 가지고 지역 일을 하면 좋겠다는 생각을 하게 됐고, 그 방법이 시의원이 되는 것이라고 판단했습니다."

- 동대표, 주민자치위원, 시민사회단체 활동을 하시다가 시의원이 되시니 무엇이 달라졌습니까?

"시의원이 되고 나니 책임의 무게가 매우 크게 느껴졌습니다. 시의원은 시청과 교육청 전반을 관장하는 역할을 합니다. 지난 4년 동안 참 많은 것을 배웠습니다. 동네 일을 할 때는 100만 원, 200만 원에서 많아야 1천만 원 규모의 마을 계획서를 다뤘다면, 의회에서는 다루는 예산 규모 자체가 매우 큽니다. 그래서 예산결산위원장을 맡았을 때는 결재 서류 한 장을 보더라도 그 안에 어떤 의미 있는 내용이 담겨 있는지를 깊이 고민하게 됐습니다. 또 마을 중심에서 시 전체를 바라보는 시야로 관점이 크게 달라졌습니다."

- 의정활동을 하시면서 가장 보람이 있었던 사업은 무엇이었습니까?

"제 지역구는 한솔동과 장군면입니다. 장군면에는 '공공시설 복합단지'가 있습니다. 첫마을 이마트에서 약 5분 거리인데, 해당 부지는 원래 산이었습니다. 지역구에 있는 만큼 잘 개발되면 좋겠다고 생각했습니다. 이후 예산결산위원장을 맡게 되면서 해당 사업에 집중할 수 있었습니다.

마침 그 시기에 세종시 스마트 산업단지 사업이 시작됐습니다. 사업비는 LH가 85%, 세종시가 15%를 부담하는 구조였습니다. 세종시가 약 3천억 원을 부담해야 총 1조 4천억 원 규모의 사업이 가능했는데, 장군면 공공시설 복합단지를 담보로 3천억 원 규모의 채권 발행이 가능했습니다."

- 장군면 공공시설 복합단지에 대해 설명해 주십시오.

"공공시설 복합단지는 청벽 건너편 금암리 일대에 위치한 부지로, 세종시가 행정수도로 완성될 경우 공공시설이 들어설 수 있는 필수 용지입니다. 이춘희 시장이 이 땅을 약 197억 원에 사 놓았는데, 이후 약 3천억 원 수준의 가치로 인정받게 됐습니다. 해당 복합단지는 올해 말 준공될 예정이며, 이 사업은 제가 예산결산위원장으로 재임하던 시기에 추진됐습니다. 당시 고기동 부시장도 큰 역할을 했습니다."

"이념보다 시민... 읍·면 배려해야"

지난해 12월 9일 장군면 주민들과 함께 ‘신계룡~북천안 송전선로 건설사업' 반대 시위를 벌이고 있는 안신일 의원안신일 예비후보

- 지난 4년 의정활동 중 이루지 못한 과제가 있다면 무엇입니까?

"진행 중인 과제이긴 하지만, 가장 큰 목표는 여전히 행정수도 완성입니다. 공공시설 복합단지도 행정수도 완성 시 반드시 필요한 기반입니다.

또 하나는 지역인재 채용 문제입니다. 정부청사와 국책연구기관이 세종으로 이전하고 있지만, 세종 지역 청소년들의 지역기관 취업률은 5%에도 미치지 못하는 상황입니다. 이를 개선하기 위해 12.3 계엄 사태 이전 의회 내에 지역인재 채용 방안을 모색하는 연구모임을 구성했고, 자료집도 발간했습니다. 다만 제도화까지 이어지지 못한 점은 아쉬움으로 남습니다. 차기에는 반드시 지역인재가 지역기관에 취업할 수 있는 제도를 만들고 싶습니다."

- 의정활동을 하시면서 진보와 보수, 좌와 우 등 이념적인 잣대가 지방의정 활동에 어떤 영향을 끼친다고 보십니까?

"세종시는 국민의힘 소속 시장과 더불어민주당이 다수 의석을 차지한 의회 구조로, 그동안 충돌이 잦았습니다. 어떻게 보면 대한민국의 축소판이죠. 다만 세종시에는 새로 이주한 신도심 주민들과 오랜 기간 거주해 온 구도심 주민들 간의 갈등도 존재합니다. 이는 여야 간 갈등보다 더 복잡한 양상이라고 생각합니다. 저는 이념 논쟁보다는 세종시 의원들이 오직 세종시민만 바라보고 일해야 한다고 생각합니다."

- 세종시에서 꼭 돌보아야 할 약자는 누구라고 보십니까?

"사회복지를 전공한 입장에서 소외되고 어려운 분들에게 더 관심이 갑니다. 특히 세종시에서는 읍·면 지역 주민들이 상대적으로 소외감을 크게 느끼고 있습니다. 따라서 이들에 대한 복지와 배려가 중요하다고 생각합니다. 저 역시 한솔동을 한 번 방문하면 장군면은 서너 번 찾을 정도로 현장 중심 활동을 이어가고 있습니다."

"행정·주민 가교" 재선 공약과 각오

지난 4월16일 한솔동 참샘초 학생들의 청소년 모의의회에 함께하고 있는 안신일 의원세종시의회

- 6·3 지방선거를 앞두고 어떤 공약과 정책을 준비하셨습니까?

"첫 번째 공약은 첫마을 고속도로 나들목(IC) 설치입니다. 예산결산위원장 재임 당시 타당성 용역을 마쳤고, 현재 상당 부분 진척된 상태입니다. 주민 편의뿐 아니라 대통령실과 국회 접근성을 위해서도 꼭 필요한 시설입니다.

또 세종시는 신도시이지만 전통과 미래가 함께 가야 합니다. 첫마을에는 세종시 1호 사적으로 등재된 백제 고분이 있습니다. 이 고분의 역사성을 살리고, 장군면 금벽정과 김종서 장군 묘 등을 연계해 역사유적 도시로 발전시키겠습니다.

아울러 장군면에는 내년 개통 예정인 제2경부고속도로가 지나갑니다. 이 지역은 박정희 대통령 시절부터 수도 이전 후보지로 검토될 만큼 잠재력이 큰 곳입니다. 재선에 성공한다면 장군면에 복합커뮤니티센터를 조성하고, 농촌 특성에 맞는 특화된 생활 기반시설로 발전시키겠습니다."

- 지역구 유권자들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요?

"지난 4년 동안 앞만 보고 달려왔습니다. 초선 의원으로서 배우는 데 집중했던 시간이었습니다. 이제는 그동안 쌓은 경험과 지혜를 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 의정활동을 겸손하면서도 굳세게 펼쳐가겠습니다."

- 마지막으로 자신을 한 단어로 표현한다면 무엇입니까?

"'지혜롭고 겸손한 일꾼'입니다. 4년 전 선거 때도 사용했던 표어입니다. 의정활동을 하면서 행정의 언어와 주민의 언어가 다르다는 점을 절실히 느꼈습니다. 앞으로도 행정과 주민을 잇는 튼튼한 다리 역할을 하겠습니다."

[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 이유미 기자]

덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #안신일의원 #뉴스피치

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