세종시의회

- 정치 입문 이전의 주요 사회활동과 경력을 소개해 주십시오.

- 대학에서는 무엇을 전공하셨나요?

- 의원이 되시기 전에는 어떤 일을 하셨습니까?

- 정치를 시작하게 된 특별한 계기가 있었나요?

- 동대표, 주민자치위원, 시민사회단체 활동을 하시다가 시의원이 되시니 무엇이 달라졌습니까?

- 의정활동을 하시면서 가장 보람이 있었던 사업은 무엇이었습니까?

- 장군면 공공시설 복합단지에 대해 설명해 주십시오.

지난 4월 14일 뉴스피치 김준식 칼럼니스트가 안신일 예비후보와 인터뷰를 진행하고 있다."뉴스피치와 인터뷰를 하게 되어 영광입니다. 제가 세종에서 사회활동을 시작한 계기는 '행정수도 완성을 위한 시민운동'에 참여하면서부터입니다. 그때 세종시민들은 똘똘 뭉쳐 행정수도 완성을 위한 시민운동을 전개했습니다. 그 과정에서 김준식 대표님도 만나고 세종시 주요 인사들을 만나면서 교류를 넓혔습니다. 이후 시의원이 된 뒤에도 행정수도 완성을 위해 꾸준히 노력해왔습니다.저는 전주에서 태어났습니다. 제가 초등학교 6학년 때 아버지 사업체가 부도가 났고, 중학교 3학년 때 아버지가 돌아가셨습니다. 이후 어머니께서 전주에서의 생활이 어려워 아무런 연고가 없는 대전으로 이사를 하셨습니다. 어머니의 고향은 아산입니다. 이러한 과정 속에서 청소년기를 어렵게 보냈습니다. 고등학교 졸업 후에는 과일 장사, 신발 장사 등 닥치는 대로 일을 하며 생계를 이어갔고, 야간대학에 진학했습니다. 세종시가 출범하면서 첫마을에 정착하게 됐고, 지역사회와 인연을 맺게 됐습니다.첫마을에 이사 온 뒤 마을 환경과 주거 여건이 매우 좋다는 인상을 받았습니다. 이에 '마을을 위해 봉사해야겠다'는 마음을 갖게 됐고, 아파트 동대표, 입주자대표, 주민자치협의회장 등을 맡아 활동했습니다. 이후 '행정수도 완성을 위한 세종시민대책위', '지방분권세종회의' 등에 참여하며 시민사회 활동을 이어갔습니다. 이러한 봉사활동과 시민사회단체 활동이 밑거름이 되어 현재 세종시 시의원으로 활동하게 됐습니다.""사회복지를 전공했습니다. 그리고 산업경영도 공부했습니다. 특히 사회복지와 아동·청소년 복지 분야에서 배운 내용이 현재 의정활동에 큰 도움이 되고 있습니다.""고등학교 졸업 후 1톤 트럭을 구입해 포도 장사를 했습니다. 당시 포도 한 근 가격이 천 원 정도였고, 주로 대전 오정동 시장에서 물건을 사다가 판매했습니다. 이후 현대해상에 취직해 20년간 보험 영업직으로 근무했습니다. 열심히 일한 결과 명장에 오르기도 했고, 회사에서 일자리 창출에도 기여했습니다.돌이켜보면 보험회사 영업직은 고객 앞에서 항상 '을'의 자세를 유지해야 하는 직업입니다. 고객을 잘 섬기는 태도가 무엇보다 중요합니다. 이러한 경험은 현재 의정활동에도 많은 도움이 되고 있습니다. 의원 역시 수많은 민원을 처리하는 과정에서 유권자 앞에서 항상 '을'의 자세로 임해야 한다고 생각합니다.""예. 마을 일을 하다 보니 시청, LH, 행복청, 교육청, 동사무소 등 여러 기관을 상대해야 했습니다. 한솔동은 인근에 중부발전소와 지역난방공사가 있어 민원이 많이 발생하는 지역입니다. 저는 주민들을 대표해 문제를 해결하기 위해 관계 기관을 직접 찾아다녔습니다.그 과정에서 보다 실질적인 권한을 가지고 지역 일을 하면 좋겠다는 생각을 하게 됐고, 그 방법이 시의원이 되는 것이라고 판단했습니다.""시의원이 되고 나니 책임의 무게가 매우 크게 느껴졌습니다. 시의원은 시청과 교육청 전반을 관장하는 역할을 합니다. 지난 4년 동안 참 많은 것을 배웠습니다. 동네 일을 할 때는 100만 원, 200만 원에서 많아야 1천만 원 규모의 마을 계획서를 다뤘다면, 의회에서는 다루는 예산 규모 자체가 매우 큽니다. 그래서 예산결산위원장을 맡았을 때는 결재 서류 한 장을 보더라도 그 안에 어떤 의미 있는 내용이 담겨 있는지를 깊이 고민하게 됐습니다. 또 마을 중심에서 시 전체를 바라보는 시야로 관점이 크게 달라졌습니다.""제 지역구는 한솔동과 장군면입니다. 장군면에는 '공공시설 복합단지'가 있습니다. 첫마을 이마트에서 약 5분 거리인데, 해당 부지는 원래 산이었습니다. 지역구에 있는 만큼 잘 개발되면 좋겠다고 생각했습니다. 이후 예산결산위원장을 맡게 되면서 해당 사업에 집중할 수 있었습니다.마침 그 시기에 세종시 스마트 산업단지 사업이 시작됐습니다. 사업비는 LH가 85%, 세종시가 15%를 부담하는 구조였습니다. 세종시가 약 3천억 원을 부담해야 총 1조 4천억 원 규모의 사업이 가능했는데, 장군면 공공시설 복합단지를 담보로 3천억 원 규모의 채권 발행이 가능했습니다.""공공시설 복합단지는 청벽 건너편 금암리 일대에 위치한 부지로, 세종시가 행정수도로 완성될 경우 공공시설이 들어설 수 있는 필수 용지입니다. 이춘희 시장이 이 땅을 약 197억 원에 사 놓았는데, 이후 약 3천억 원 수준의 가치로 인정받게 됐습니다. 해당 복합단지는 올해 말 준공될 예정이며, 이 사업은 제가 예산결산위원장으로 재임하던 시기에 추진됐습니다. 당시 고기동 부시장도 큰 역할을 했습니다."