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키움런에 참여한 배프런 크루들. 휠체어에 앉은 사람이 김남영 공동대표.김남영
- 장애·비장애 러닝 '배프런' 커뮤니티를 운영하고 있다. 시작한 계기는?
"2023년 서울 용산 '청년지음' 청년센터에서 '청년이 만드는 사이드 프로젝트' 공모 사업에 선정된 게 계기가 됐다. 모임 비용을 지원해주는데 알고 지내던 구민승 형이 먼저 제안했다. '장애·비장애 청년이 함께하는 러닝 모임을 해보자, 우리한테 딱 맞는 사업 같다'는 것이었다.
민승 형과는 2018년 기독교 연합 동아리(수련회)에서 같은 조로 처음 만났다(김남영님은 강원대, 구민승님은 한림대를 졸업했다). 민승 형 아버지가 청각학 박사이자 교수님이라 민승 형은 어릴 때부터 자연스럽게 청각장애 당사자들을 만나왔고 당시에는 청각장애인들에게 태권도를 가르치는 봉사활동을 하고 있었다. 제대로 친해진 것은 2022년 함께 식사를 하면서였다. 둘 다 장애인식개선강사로써 첫발을 내딛는 해였고 운동을 좋아했던 우리는 '같이 달려보자'고 의기투합했다."
- 원래 달리기에 관심이 있었나.
"2016년 대학교 1학년 때 한 기업 대외활동을 통해 친해진 특수체육과 형이 여름에 '발달장애인 러닝대회가 있다'며 나가자는 데 호기심으로 따라나섰다. 5km를 55분 만에 완주했다. 도움을 많이 받았고 성취감도 컸지만, 동시에 '힘들다'는 느낌이 강하게 남았다. 코스에 자갈밭길이 있었다. 휠체어 참가자는 나 혼자였다. 기록 발표 포토존 단상에는 턱이 있었다. 이후로 마라톤에 대한 관심을 한동안 끊었다.
그래도 운동 자체는 좋아해 헬스는 꾸준히 했다. 민승 형과 '한번 달려볼까'라는 이야기가 나온 뒤 2023년 그 대회에 다시 나갔다. 그런데 자갈밭길은 그대로였고, 무대에는 턱이 있었으며, 장애인 화장실은 여전히 없었다. 운영진을 찾아가 '이런 부분을 바꿔달라'고 제안했다. 그 대회 후 민승 형이 말했다. '우리가 직접 장애·비장애인이 함께 달리는 프로젝트를 만들어보자. 그러면 진짜 배리어프리 세상이 오지 않을까.'
이후 '청년지음'센터 프로그램에 합격해 3개월 지원을 받았다. 장애·비장애 러닝크루를 모은다고 하니 우리 예상보다 훨씬 많은 20명이 신청했다. 10명만 받을 수 있어 면접까지 봐야 했다. 선발된 크루 중에는 청각장애 당사자 2명도 있었다. 매주 금요일 한 번씩 모여 달렸다. 그냥 달리기만 한 것이 아니라, 나는 장애인식 개선 교육을, 민승 형이 장애인 스포츠 강의를 맡아 진행했다. 용산역 센터에서 노들섬까지 실제로 이동해보며 경로를 어떻게 배리어프리하게 바꿀지도 이야길 나눴다. 마지막엔 한강공원에서 1km를 함께 달렸다.
3개월 프로젝트 기간이 끝나고 이 모임을 자체적으로 이어 가기로 했다. 본격적인 '배프런'이 2024년 10월 출범했다. 처음엔 지인 포함 10명으로 시작했다. 오픈채팅방과 인스타그램 계정을 만든 뒤 정기 러닝을 시작했다. 매달 한 번 용산에 정기적으로 모여 장애 비장애 크루들이 함께 달린다.
3km로 시작한 정기러닝은, 멤버가 늘면서 5km로 늘리고 페이스별로 조를 나눴다. 장애 당사자 멤버들이 하나둘 합류하기 시작했다. 주변 휠체어 이용자들에게 먼저 권유하기도 했다. 지금은 휠체어 러너 6명, 시각장애 러너 2~3명, 청각장애 당사자 5~6명 등 15명 정도의 장애 당사자가 함께하고 있다.
달릴 때마다 장애 러너와 페이스메이커 러너를 매칭한다. 처음에는 '짝꿍'을 고정으로 붙였는데, '나도 속도를 내고 싶다' 비장애인 러너들의 피드백과 '내가 너무 도움만 받는 존재가 된 것 같다'는 장애인 러너들의 피드백을 통해 그때그때마다 유동적으로 1대1 매칭으로 바꾸고 1km를 뛰는 데 5분대·6분대·7분대 페이스로 조를 나눠 '이달에는 속도를 내고 싶으면 빠른 조로 가세요' 하는 식으로 유동적으로 운영하고 있다.
모임을 하면서 꼭 하고 싶었던 두 가지가 있었다. 하나는 같이 달리는 것, 다른 하나는 러닝 코스에 오기까지의 환경 자체를 배리어프리하게 만드는 것이다. 물리적 환경을 바꾸는 일은 쉽지 않았지만, 적어도 우리가 함께 달리는 규칙과 원칙만큼은 배리어프리하게 만들어보자는 방향으로 갔다."
- 당사자 러너들의 실력도 올라갔나.
"바로 그것이 배프런을 하는 이유이기도 하다. 전동휠체어를 타던 멤버가 있었다. 처음 배프런에 지원했을 때의 동기가 '내 휠체어로 한번 달려보고 싶다'는 것이었다. 처음엔 많이 힘들어했지만, 한두 번 함께 뛰고 서로 도우면서 끝까지 완주한 뒤의 성취감이 컸다. 이후 이렇게 말하더라. '회사 출근할 때 이제 전동 말고 수동 휠체어로 간다. 수동으로 가니 자신감이 생기고, 그게 일에서도 자신감으로 이어진다. 예전엔 남한테 부탁만 했는데 이제는 남이 나한테 부탁을 한다.' 결국 그 멤버는 휠체어를 아예 수동으로 바꾸고 업무 능률까지 올라갔다. 그 이야기를 들었을 때 정말 희열을 느꼈다. 이건 단순한 러닝이 아니라 누군가의 삶을 바꾸는 일이구나 싶었다.
비장애인 크루들도 비슷하다. 처음엔 '장애인이 달릴 수 있어?'라는 의구심을 갖고 왔다가, 활동을 하면서 '속도는 느려도 누구나 달릴 수 있다'는 시각으로 바뀐다."
'눈총'이 없었던 마라톤 대회