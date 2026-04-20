국민의힘 제공

*인용된 여론조사

여론조사 기관 '꽃'이 자체적으로 지난 14~15일 실시한 이 조사는 울산에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 통신사 제공 무선 전화번호와 가상번호를 활용해 무선 ARS 방식으로 진행됐습니다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%P, 응답률은 7.4%입니다. 여론조사와 관련된 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.

방미 중인 장동혁 국민의힘 대표가 지난 15일(현지시간) 국제공화연구소(IRI) 초청 간담회에 참석한 모습.장동혁 국민의힘 대표가 8박 10일간의 방미 일정을 마치고 20일 새벽 귀국했습니다. 장 대표는 선거를 앞둔 중요한 시기에 성과 없는 미국 방문을 강행했다는 정치권 일각의 비판을 받았습니다. 공천 잡음 등 당내 갈등이 여전한 가운데, 귀국한 장 대표의 최우선 과제는 보수 표심이 갈리는 무소속 출마 선거구에 대한 대책 마련입니다.국민의힘에서 제명 당한 한동훈 전 대표가 부산 북구에 거처를 마련하고 본격적인 보궐선거 출마 행보에 나섰습니다. 정치권에서는 한 전 대표의 부산 출마에 가장 위기감을 느끼는 인물로 장동혁 대표를 지목합니다.한 전 대표가 보궐선거에 당선돼 복당할 경우, 장 대표의 당내 입지가 좁아질 수밖에 없다는 분석입니다.이런 상황에서 당내 중진인 주호영·한기호 의원과 선거구 인근인 강서구 김도읍 의원 등은 부산 북구갑 무공천을 언급했습니다. 심지어 공천관리위원인 곽규택 의원은 "복당 후 단일화해야 한다"고 언급해 논란이 일기도 했습니다.장 대표 입장에서는 한 전 대표의 당선을 저지해야 하지만 상황은 녹록지 않습니다. 박민식 의원이 지역 연고를 내세우며 뛰고 있으나, 더불어민주당 후보가 가세할 경우 3자 구도가 형성돼 보수 표가 분산될 우려가 제기됩니다. 압도적으로 한 전 대표를 이길 후보가 필요하다는 지적이 나오지만 인물난을 겪고 있습니다.이번 6.3 지방선거의 핵심 요충지 중 한 곳은 보수의 텃밭인 대구입니다. 민주당에서는 김부겸 전 국무총리가 대구시장 후보로 나선 반면, 국민의힘은 공천 갈등으로 내홍을 겪고 있습니다.현재 국민의힘 대구시장 본경선에는 추경호 의원과 유영하 의원이 올랐습니다. 그러나 컷오프에 반발한 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속 출마를 시사하면서 갈등을 빚고 있습니다. 당 지도부로서는 주 의원과 이 전 위원장을 설득해 무소속 출마를 막거나 보수 단일화를 이뤄내야 합니다. 하지만 일각에서는 정상적인 경선을 통과한 공식 후보가 단일화 요구 자체에 반발할 수 있다는 우려도 나옵니다.결국 장 대표가 복잡하게 꼬인 대구시장 선거판을 어떻게 정리하느냐가 이번 선거의 중대 분수령이 될 전망입니다. 만약 교통정리에 실패할 경우 민주당 김부겸 후보에게 텃밭인 대구시장을 내어주는 최악의 시나리오가 발생할 수 있습니다. 대구에서의 패배는 단순한 지역 선거 패배를 넘어 선거 전체의 패배로 이어질 수 있다는 위기감이 감돌고 있습니다.보수 강세 지역인 울산 역시 선거 판세가 크게 요동치고 있습니다. 민주당은 일찌감치 김상욱 의원을 후보로 선출해 표밭을 다지고 있으며, 국민의힘은 단수공천을 받은 김두겸 후보가 초반 여론조사 등에서 우위를 점하고 있었습니다.하지만 지난 7일 박맹우 전 울산시장이 무소속 출마를 선언하면서 구도가 크게 흔들렸습니다. 3선 울산시장과 재선 국회의원을 지낸 박 전 시장의 탄탄한 지역 기반을 고려할 때, 보수 진영의 표 분산은 불가피해 보입니다.현재 울산시장 선거는 민주당 김상욱, 국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 후보에 진보당 김종훈, 조국혁신당 황명필 후보까지 더해져 5자 구도로 치러지고 있습니다. 최근 여론조사기관 '꽃'이 발표한 바에 따르면, 5자 구도 하에서 민주당 김상욱 후보가 38.9%의 지지율을 기록해 29.2%에 그친 국민의힘 김두겸 후보를 오차범위 밖인 10%가량 앞서는 것으로 나타났습니다.국민의힘 김두겸 후보와 무소속 박맹우 후보 간의 단일화 가능성은 아직 남아 있습니다. 다만, 막판까지 단일화 협상에 매달리다 제대로 된 본 선거 운동을 하지 못한다면 오히려 역효과를 초래할 수 있다는 우려의 목소리도 나옵니다.부산, 대구, 울산 세 곳은 다가오는 6.3 지방선거와 미니 총선이라 불리는 재보궐 선거의 승패를 가를 핵심 지역입니다. 당내에서는 장동혁 대표의 지원 유세를 두고도 우려의 시선이 존재합니다. 일각에서는 장 대표의 전면적인 유세 지원이 득보다 실이 될 수 있다며 신중론을 제기하고 있습니다.귀국한 장 대표 앞에는 꼬인 선거판을 풀어야 하는 무거운 과제가 놓여 있습니다. 당 안팎에서는 지도부의 실질적인 선거 전략 마련을 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다.