농림축산식품부

농협 정부특별합동감사결과 보도자료공금유용만이 문제가 아니다. 농협은 재계 9위에 해당하는 기업집단이다. 산하에 금융지주, 경제지주 등 2개 지주회사와 수많은 자회사들이 있다.그런데 강호동 회장은 취임 이후에 농협중앙회 출신 퇴직자들을 농협중앙회와 산하 계열사들의 임원 자리에 앉혔다. < PD수첩 >은 이를 '관뚜껑 인사'라고 부른다는 내부자의 얘기를 소개했다. 일부 퇴직자들이 강호동 회장 선거를 도와줬고, 그에 대한 논공행상으로 '올드 보이'들을 대거 고위직에 앉힌 것이다.이처럼 농협중앙회장은 그야말로 '제왕적'이라고 부를 만하다. 그것을 보여주는 사례 중 하나가 직상금이다. 일종의 포상비인데, 농협중앙회장, 부회장 등 임원들이 마음대로 나눠주는 돈이다. 기준도 없다. 마치 검찰총장이 현금으로 펑펑 써서 문제가 된 '특수활동비'같은 돈인 것이다. 그런데 그 액수가 어마어마하다. 최근 5년간 지급된 직상금만 해도 75억 원에 달한다. 농협중앙회장이 쓴 것만 39억이 넘는다.이처럼 지금의 농협중앙회는 비리백화점, 공금낭비 백화점이 되어 버린 상황이다. 그러나 본래 농협중앙회와 단위조합은 농민을 위한 조직이어야 한다. 그래서 농협법 개정이 추진되고 있다. 농협중앙회나 일부 단위조합이 자정능력을 상실했기 때문에 농협법 개정을 통해서 개혁을 하는 수밖에 없는 것이다.개혁의 핵심은 3가지이다. ①현재 유명무실한 농협중앙회 내부감사조직을 독립법인화해서 농협중앙회 및 단위조합을 제대로 감사할 수 있게 하고 ②1110명의 단위조합장만 갖고 있는 농협중앙회장 선거권을 187만 농협조합원에게 부여하는 '전조합원 직선제'를 도입하며 ③조합원에게 정보공개청구권을 인정하는 등 투명성을 확보하자는 것이다.이런 조치들은 비리백화점이 된 농협중앙회와 일부 단위조합을 개혁하기 위해 필요한 최소한의 개혁조치라고 할 수 있다. 그리고 이런 조치들을 담은 농업협동조합법 개정안이 여당과 정부간의 '당정협의'를 거쳐서 국회에 발의되어 있는 상황이다.