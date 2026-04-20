▲농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견
농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장이 지난 1월 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하고 있다.이정민
MBC < PD수첩>은 지난 4월 14일 방송분에서 농협중앙회와 일부 단위조합 조합장의 비리 문제를 다뤘다. 현 농협중앙회장인 강호동 회장을 직접 거명하면서 '강호동 회장과 비리백화점'이라는 제목으로 방송을 한 것이다.
방송은 경남 통영시에 있는 단위조합의 문제에서 시작한다. 조합장이 자신과 며느리의 농사에 직원들을 동원했다는 폭로가 직원들로부터 나왔다. 직원들을 사적인 일에 동원했다는 것이다. 직원들은 인사권을 쥔 단위 조합장이 '왕'처럼 군림한다고 폭로했다.
이후 방송은 농협중앙회 강호동 회장의 이야기로 옮겨간다. 강 회장은 경남 합천의 작은 단위농협(율곡농협) 조합장 출신이고, 지난 2024년 1월 농협중앙회장에 당선됐다. 그는 중앙회장 선거를 앞두고 업체로부터 1억 원의 금품을 수수한 혐의로 현재 경찰의 수사를 받고 있다(현재 강 회장은 의혹을 부인하고 있고, 해당 업체 대표 또한 < PD수첩 >과의 인터뷰에서 "그런 사실이 없다"고 주장했다. - 편집자 말).
강호동 회장을 둘러싼 의혹들은 여러 가지다. < PD수첩 >은 강호동 회장이 농협중앙회장에 당선되기 전인 2022년 농협 퇴직자로부터 2천만 원을 수수한 정황을 보도했다. 그 뿐만이 아니다. 지난 3월 8일 발표된 정부합동특별감사 결과를 보면, 그야말로 '비리 백화점'이라고 할 만하다.
농협중앙회장의 최측근으로 알려진 농협재단 핵심간부는 강호동 회장이 중앙회장에 당선되도록 도움을 준 조합장·조합원·임직원에게 답례품 및 골프대회 협찬비용 명목으로 약 4.9억 원의 재단 공금을 지출했다. 공익을 위해 써야 할 재단사업비를 유용해서 강호동 회장을 위한 '선거 답례' 목적으로 사용했다는 것이다.
또한 농협중앙회의 한 임원이 강호동 회장의 선거 관련 비리 의혹기사를 보도하려던 지역언론사에 광고비 1억 원을 주고 입막음을 한 정황도 드러났다. 이런 식의 비리 의혹은 일일이 거론하기도 어려울 정도다.