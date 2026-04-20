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19일 원팀을 선언한 박수현(사진 왼쪽) 후보와 양승조 전 충남도지사.더불어민주당
더불어민주당 충남도지사 경선에서 한 치의 양보 없이 대결했던 박수현 후보와 양승조 전 충남지사가 원팀을 선언했다. 지방선거를 앞두고 경선 후보 간의 결합을 통해 본격적인 승부에 돌입한 것이다.
더불어민주당 충남도당은 19일 도당 사무실에서 이정문 도당위원장, 박수현 충남도지사 후보, 양승조 전 충남지사가 참석한 가운데 지방선거 승리를 위한 결속을 다지는 차담회를 가졌다고 밝혔다.
이번 회동은 치열했던 경선을 마친 뒤 박수현 후보의 선출을 축하하고, 경선 상대였던 양승조 전 지사의 지지 세력과 정책 비전을 하나로 묶어 '더 강한 민주당'을 만들기 위해 마련했다. 이 자리에서 양 측은 압도적 승리를 위한 '동행'을 공식 선언했다.
이정문 위원장은 "두 후보의 동행으로 지방선거 승리의 확신을 얻었다"며 "도당의 모든 역량을 총동원해 무능한 지방권력을 심판하겠다"고 강조했다.
이번 충남도지사 선거는 재선에 도전하는 국민의힘 소속 김태흠 현 지사와 탈환을 노리는 민주당 박수현 후보 간의 치열한 경쟁 속에서 경선 경쟁자였던 양승조 전 지사의 역할이 매우 중요한 열쇠가 될 전망이다.
박수현 후보는 "양승조 선배님이 보여주신 충남 사랑의 정신과 비전, 정책을 소중히 담아 반드시 승리하겠다"며 양 전 지사의 정책 자산을 적극 수용하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 양 전 지사의 두터운 지지층을 흡수해 본선 경쟁력을 극대화하려는 전략으로 풀이된다.
양승조 후보 역시 "경선은 치열했으나 민주당 안에서 우리는 언제나 하나"라며 "박수현 후보의 당선이 곧 나의 사명이라는 마음으로 끝까지 함께하겠다"고 화답했다.
지역 정가에서 활동하는 김아무개씨는 "양 전 지사가 박 후보 캠프에서 중책을 맡아 표심을 공략하는 '특급 조력자' 역할을 한다면 승부가 더 수월할 것으로 보인다"면서 기대감을 나타냈다.
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