더불어민주당

19일 원팀을 선언한 박수현(사진 왼쪽) 후보와 양승조 전 충남도지사.더불어민주당 충남도지사 경선에서 한 치의 양보 없이 대결했던 박수현 후보와 양승조 전 충남지사가 원팀을 선언했다. 지방선거를 앞두고 경선 후보 간의 결합을 통해 본격적인 승부에 돌입한 것이다.더불어민주당 충남도당은 19일 도당 사무실에서 이정문 도당위원장, 박수현 충남도지사 후보, 양승조 전 충남지사가 참석한 가운데 지방선거 승리를 위한 결속을 다지는 차담회를 가졌다고 밝혔다.이번 회동은 치열했던 경선을 마친 뒤 박수현 후보의 선출을 축하하고, 경선 상대였던 양승조 전 지사의 지지 세력과 정책 비전을 하나로 묶어 '더 강한 민주당'을 만들기 위해 마련했다. 이 자리에서 양 측은 압도적 승리를 위한 '동행'을 공식 선언했다.이정문 위원장은 "두 후보의 동행으로 지방선거 승리의 확신을 얻었다"며 "도당의 모든 역량을 총동원해 무능한 지방권력을 심판하겠다"고 강조했다.이번 충남도지사 선거는 재선에 도전하는 국민의힘 소속 김태흠 현 지사와 탈환을 노리는 민주당 박수현 후보 간의 치열한 경쟁 속에서 경선 경쟁자였던 양승조 전 지사의 역할이 매우 중요한 열쇠가 될 전망이다.박수현 후보는 "양승조 선배님이 보여주신 충남 사랑의 정신과 비전, 정책을 소중히 담아 반드시 승리하겠다"며 양 전 지사의 정책 자산을 적극 수용하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 양 전 지사의 두터운 지지층을 흡수해 본선 경쟁력을 극대화하려는 전략으로 풀이된다.양승조 후보 역시 "경선은 치열했으나 민주당 안에서 우리는 언제나 하나"라며 "박수현 후보의 당선이 곧 나의 사명이라는 마음으로 끝까지 함께하겠다"고 화답했다.지역 정가에서 활동하는 김아무개씨는 "양 전 지사가 박 후보 캠프에서 중책을 맡아 표심을 공략하는 '특급 조력자' 역할을 한다면 승부가 더 수월할 것으로 보인다"면서 기대감을 나타냈다.