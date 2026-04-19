오인환

더불어민주당 논산시장 후보로 확정된 오인환 충남도의원. 사진=오인환 후보 SNS 캡처더불어민주당 논산시장 후보로 오인환 충남도의원이 확정됐다. 결선 없이 본선 직행이다.민주당 충남도당 선거관리위원회는 19일 오후 경선 결과를 발표하고 오인환 후보의 최종 선출을 공식화했다. 이번 경선은 지난 17일부터 19일까지 사흘간 진행됐으며, 책임당원 투표 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 치러졌다. 구체적인 득표율은 공개되지 않았다.경선에는 김진호·김형도·서원·오인환 예비후보 등 4명이 참여했다. 오 후보는 과반 득표를 확보하며 결선투표 없이 후보로 확정됐다.이로써 논산시장 선거는 민주당 오인환 후보와 국민의힘 백성현 시장, 개혁신당 이창원 후보 간 3파전 구도가 형성됐다.오 후보는 충남도의회 재선 의원으로, 도의회 내 주요 요직을 두루 거친 인물이다. 복지환경위원장과 예산결산특별위원회 위원장, 금강특별위원회 위원장 등을 맡으며 지역 정책 전반을 다뤘고, 원내대표와 대변인 등을 역임하며 정치적 조정 능력도 쌓았다.중앙 정치 경험도 갖췄다. 대통령 비서실 행정관과 국회 입법보좌관을 지내며 정책 기획과 입법 과정에 참여했다. 지역과 중앙을 넘나든 이력이 강점으로 꼽힌다.오인환 후보는 후보 확정 직후 전화 인터뷰에서 "경선에 함께한 세 분께 위로의 말씀을 드린다"며 "선택해 준 당원과 시민께 감사드린다"고 말했다. 이어 "반드시 본선에서 승리해 성원에 보답하고, 논산의 미래를 위해 시민과 함께 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.민주당 후보가 결정되면서 논산시장 선거는 본격적인 경쟁 국면에 들어섰다. 현직 시장인 백성현 후보와의 양자대결 성격, 그리고 제3지대 변수까지 더해지며 향후 판세에 관심이 쏠리고 있다.