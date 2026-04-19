신영근

민주당 서산시의회 비례대표 송영미, 김애란 후보(사진, 왼쪽부터)송영미 후보는 ▲공동 육아 서비스센터 ▲청소년 안전과 성장 자립 ▲가족이 머무는 관광도시 등 3가지를 주요 공약으로 내세웠다.김애란 후보는 ▲현장의 목소리 ▲청년들 위한 실질적인 기반 마련 ▲한부모와 어르신을 위한 지원 확대와 복지 환경 조성 등 시민이 체감하는 3대 생활 정치를 주요 공약으로 내세웠다.이날 합동토론회에서 서산시의 가장 큰 현안을 묻는 공통 질문에 대해 송 후보는 청소년 문제를, 김 후보는 석유화학산업 위기를 꼽았다.또한, 서산시의회의 가장 중요한 역할에 대해서는 공통으로 시민의 의견 청취와 청원 등 소통을 들었다.특히, 송 후보는 당선 시 제1호 조례로 ▲청소년 참여 확대 조례 ▲청소년 복지 및 위기 지원 강화 조례 ▲청소년 생활 개선 조례 발의를 꼽았다.이를 통해 청소년을 보호 대상으로만 보지 않고 주체로 성장할 수 있는 환경을 만들 것이라고 송 후보는 강조했다.김애란 후보는 '햇빛 연금 조례'를 제1호 조례로 발의하겠다고 밝혔다. 김 후보는 햇빛 연금은 단순한 복지가 아닌 공공 부지 주차장 건물 옥상에 태양광 패널을 설치해 전기를 생산하고 그 판매 수익을 시민에게 배당금으로 돌려주는 에너지 민주주의의 실현을 말했다.이날 토론회는 대선후보 토론 못지않게 치열했지만 부드럽게 후보들의 강점을 제대로 드러냈다는 평가다.합동토론회를 마치면서 사회를 맡은 신기원 전 신성대 교수는 "오늘(19일) 토론회가 민주당 서산시의회 비례대표 투표에서 (유권자) 선택에 많은 도움이 되었기를 기대한다"며 후보들의 선전을 기원했다.한편, 민주당은 20일부터 21일까지 2일간 권리당원 50%, 일반 시민 50% 비율로 여론조사를 실시해 비례대표 순위를 결정할 예정이다.