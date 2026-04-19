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국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 서울시장이 19일 서울 종로구 한 식당에서 서울시장 경선을 펼친 윤희숙 전 의원, 박수민 의원과 오찬을 하고 있다. 2026.4.19 [공동취재]연합뉴스

6.3 지방선거가 45일 앞으로 다가온 가운데, 정원오(더불어민주당)-오세훈(국민의힘) 후보 등 여야 서울시장 후보들이 19일 선대위 구성에 박차를 가하고 있다. 두 후보 간 설전도 뜨거워지고 있다.

정원오 후보는 19일 서울 48개 지역위원회 원·내외 위원장들과 비공개로 만나 간담회를 열였다. 캠프는 이날 보도자료를 내고 "정 후보가 서울 지역 48개 지역위원장단들과 만나 선거대책위원회 구성과 향후 서울시장 선거 방향, 서울 지역 정책 현안 등에 대해 논의했다"고 밝혔다. 정 후보 측 인사에 따르면 선대위원장 인선 등 선대위 구성은 여전히 논의 중이다.

정 후보는 지난 10일 후보 선출 직후 "중도층을 대표할 분들을 모시려 한다"며 '용광로 선대위'를 공언한 바 있다(관련 기사: '오세훈 3무' 외친 정원오 "용광로 선대위 꾸릴 것"
https://omn.kr/2ht5q ).

같은날, 국민의힘 후보인 오세훈 현 시장도 당내 경선 경쟁자였던 박수민 의원, 윤희숙 전 의원을 공동 선거대책위원장으로 위촉했다. 오 시장은 이날 서울 종로구 한 식당에서 박 의원, 윤 전 의원과 함께 식사를 한 뒤 기자들을 만나 "대통합 선대위를 구상 중"이라며 이같이 알렸다.

'그간 강조해 왔던 혁신선대위 구상과 계획을 소개해달라. 또 거기에 장동혁 대표가 들어갈 룸(공간)은 없는 게 맞나'란 질문에 오 시장은 "그렇다"라고 답하며 허탈한 듯 웃었다. 혁신선대위 구성 등 문제로 장 대표와 여전한 갈등 상황에 있음을 내비친 걸로 보인다.

오 시장은 "이미 그 점에 대해선 여러 차례 설명을 드렸고, 혁신선대위는 '중도확장 선대위'라 하는 게 가장 간명할 것 같다"며 "그런 의미에서 각계각층, 청년 중년 장년이 함께 어우러진 대통합 선대위를 구상하고 있다"라고 답했다.

정원오 민주당 서울시장 후보는 19일 오후 2시 반께 테마공원 서울 노원구 불암산힐링타운 철쭉제에 방문해 시민들을 만났다.정원오 공보방

오세훈 "이재명 정부 폭주기관차" - 정원오 "서울시민 아니라 대권 위한 출사표?"

양쪽 다 선대위 구성을 마치지 못했지만, '설전'은 이미 시작됐다. 오 시장은 서울시장 선거를 '대여투쟁' 기조로 끌고 가려는 움직임을 보이고 있고, 정 후보는 '정책 선거를 해야 한다'고 오 시장을 적극 비판하면서 두 후보 간 공방이 뜨거워지고 있다.

정 후보는 전날 오 시장의 출마선언문을 겨냥해 "서울시민을 향한 비전이 아니라 당권과 대권을 겨냥한 정치적 출사표 같다"고 비판했다, 정 후보는 이날 오후 지역위원장들과 만난 자리에서도 ""이 대통령과 정면승부하겠다'는 전날 오 시장 일성을 듣고 너무 놀랐다"며 "제가 당선돼야 될 이유가 하나 더 분명해졌다"라고 말했다.

이날 오 시장은 정 후보의 비판을 "'정책으로 경쟁하자'고 하면서 그런 식으로 개념을 규정하는 건 본질을 벗어나는 것"이라고 반박했다. 또 "이재명 정부는 지금 폭주기관차라고 정의를 해도 과언이 아니다. 오만함을 넘어서 독재로 가고 있다"라고 대여투쟁 기조를 강화하는 모습을 보였다.

정 후보 측은 전날 오 시장이 기자회견에서 당의 공식 색깔인 붉은색 대신 '초심'을 뜻하는 연두색 넥타이를 택한 데에도 "원칙도 철학도 없이 정치적 이해득실에 따라 변신하는 시장"이라 규정하며 비판했다 (관련 기사: 국민의힘 서울시장 후보에 오세훈…민주당 정원오와 맞대결 https://omn.kr/2hu9r ).

박경미 대변인은 논평에서 "이는 당 지지율이 바닥을 치자 손절하겠다며 당 색깔을 지운 것"이라며 "(12.3 직후인) 12월 6일, '탄핵만이 능사가 아니다'라던 오 시장은 민심이 거세지자 12일 '탄핵소추로 심판을 받으라'며 입장을 뒤집었다"라며 "오 시장이 넥타이 색깔을 바꿀 수는 있어도 탄핵 갈지자 행보까지 지울 수는 없다"고 비판했다.


#정원오 #오세훈 #서울시장후보 #지방선거 #장동혁

6.3 지방선거
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