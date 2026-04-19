위성곤 후보 제공

치열한 경선 끝에 '원팀'을 선언한 더불어민주당 위성곤 후보와 문대림 의원더불어민주당 제주도지사 후보 경선에서 승리한 위성곤 의원과 끝까지 혈투를 벌였던 문대림 의원이 손을 마주잡았다.19일 오전, 제주시을 지역위원회 사무실에는 팽팽했던 긴장감 대신 박수 소리가 울려 퍼졌다. 지난 16일부터 사흘간 치러진 결선 투표에서 승리한 위성곤 후보와 석패한 문대림 의원이 '제주도지사 선거 승리를 위한 더민주 원팀 선언식'을 위해 한자리에 모였다.경선 과정은 그야말로 '사투'였다. 권리당원 50%, 일반유권자 50%가 참여한 이번 경선에서 문대림 의원은 과거 탈당 이력에 따른 25% 감점 페널티라는 벽을 끝내 넘지 못했다. 여기에 오영훈 현 지사가 위 후보와의 연대를 공식화하며 지지세를 결집시킨 것이 결정타가 됐다. 이 과정에서 불거진 고소·고발전은 당원들 사이에서도 "본선 경쟁력을 깎아먹는 것 아니냐"는 우려를 자아냈었다.이를 의식한 듯 문대림 의원이 먼저 자세를 낮췄다. 문 의원은 "위 후보가 가진 정책적 비전과 정치적 소신을 바탕으로 민주당이 하나가 되어 도민께 다가간다면 반드시 승리할 수 있을 것"이라며 "그 승리의 길에 기꺼이 함께하겠다"고 결의를 다졌다.위성곤 후보 역시 "원팀 선언을 통해 우리가 원래 하나였음을 다시 확인했다"고 화답했다. 위 후보는 "우리의 목표는 제주도민의 삶을 더 낫게 바꾸고 행복을 만들어내는 것"이라며, 경선 과정의 생채기를 덮고 '더 큰 민주당'으로 나아가겠다는 의지를 피력했다.이날 위 후보의 행보 중 눈에 띄는 대목은 '공약 통합'이다. 그는 경선 라이벌이었던 문대림 의원의 핵심 공약인 ▲소상공인 금융지원 정책 ▲1차 산업 유류비 지원 확대 방안을 수용하기로 했다. 또한 연대 세력이었던 오영훈 지사의 ▲기본사회 3대 복지 패키지 ▲4대 보험 연계 일자리 주식회사 정책 등도 민주당의 이름으로 계승·추진하겠다고 공표했다.이는 '원팀'의 실질적인 결합력을 높이겠다는 포석으로 풀이된다. 위 후보는 소셜미디어(SNS)를 통해서도 "뜨거웠던 경선은 우리가 다시 하나가 되는 과정이었다"며 "경선의 열기를 도민 삶의 개선 동력으로 바꾸겠다"고 강조했다.가장 민감한 현안이었던 경선 과정 중의 고소·고발 건에 대해서도 양측은 "차차 확인하여 정리해 나가겠다"며 갈등 해소의 물꼬를 텄다.한편 국민의힘 문성유 후보는 논평을 통해 위성곤 후보의 선출을 축하하면서도, 경선 과정에서 드러난 민주당 내의 분열상을 짚었다.