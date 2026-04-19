연합뉴스

조국 대표: "아이고, 예. 수고하시고요."

김재연 대표: "잘 오셨습니다."

조국 대표: "네, 선의의 경쟁하시죠."

김재연 대표: "제 전화도 좀 받아주시고...(웃음)"

조국 대표: "전화 자체를 아예 안 들고 다닙니다(웃음). 고생하시고요."

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 경기 평택을 재선거 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표가 19일 경기도 평택시 함박산중앙공원 음악분수대 앞에서 출마 기자회견을 열고 있다. 2026.4.19한편 김재연 진보당 대표와 조 대표는 전날(18일) 평택 팽성5일장 현장에서 유세 중 마주쳤다. 김 대표는 조 대표 출마에 "연대라는 건 신의를 바탕으로 하는 것"이라는 등 불편함을 표했던 바 있다.19일 혁신당과 진보당 양측 설명과 현장 영상 등을 종합하면, 전날 시장에서 만난 두 대표는 악수를 나누며 다음과 같은 대화를 나눴다.김재연 대표는 이날 오후 1시 반께 국회 소통관에서 '민주개혁진보 5당 선거연대 제안' 기자회견을 열고 "제가 출마한 평택을 재선거에선 연대 동지였던 조국 대표의 예고 없는 출마로 혼선이 빚어지고 있다"며 "더는 지체할 여유가 없다. 전국 모든 지역에서 내란 세력에 맞서 1 대 1 구도를 만들어야만 승리할 수 있다"는 등을 제안했다.김 대표는 이날 '경기 평택도 여기 포함되느냐'는 기자 질문에 "선거 연대 제안은 단일화 논의 등을 포함한 것이고, 전국 차원 당대당 협의를 제안한 만큼 (제안에는) 모든 지역이 다 포함된다"고 했다.그는 조 대표와 전날 시장에서 만났던 상황을 전하는 한편, 양측 대표가 출마하는 "이런 상황에 대해 많은 국민들이 불안해하고 있다"며 "전체적인 승리, 선거연대를 위해서 같이 힘을 모으고 복잡하게 꼬여있는 실타래를 푸는 방향으로 저도 선거를 뛰는 후보로서 결단성 있는 모습을 국민들께 보여드리겠다"라고만 말했다.그는 오는 4월 30일까지 사무총장급이 참여하는 선거연대 공식 대화기구를 구성하자는 등 제안과 함께 "각 당의 성의있는 답변을 기대한다"고 했다.