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이번 전쟁은 기후위기 대응을 위한 전환점이 될 수 있다. 온실가스 감축의 핵심은 ‘화석연료와의 결별’에 있기 때문이다.셔터스톡
이번 미국·이스라엘-이란 전쟁은 기후 대응에 있어 절호의 기회다.
전쟁을 두고 기회라고 일컫는 것은 잘못되었으므로 먼저 설명하고자 한다. 모든 전쟁은 아픔이며, 특히 이란 미나브의 샤자라 타이이바 여자 초등학교 학생 168명을 포함해서 수많은 생명이 숨진 이번 전쟁 역시 예외가 아니다. 그런 애도를 바탕에 두고 왜 전쟁이 기회라고 하는지 이야기해 보고자 한다.
한국 입장에서 중동 전쟁 소식과 치솟는 유가, 이어지는 물가 상승과 경제 부담은 공포다. 그런데 역설적으로 이 위기는 기후위기 대응을 위한 전환점이 될 수 있다. 왜냐하면 온실가스 감축의 핵심은 '화석연료와의 결별'에 있기 때문이다. 지금의 고유가와 에너지 안보 위기는 우리가 미뤄왔던 온실가스 배출이 없는 에너지원, 즉 '재생에너지로의 대전환'을 촉진할 수 있는 기회다.
검은 욕망에 끌린 현대의 전쟁
현대 전쟁의 상당수는 '화석연료'라는 한정된 자원의 확보 및 경로 장악과 궤를 같이한다. 1990년 걸프전, 9·11 테러에서 비롯된 아프가니스탄 전쟁과 이라크 전까지 석유와 가스를 빼고 해당 전쟁을 온전히 이야기할 수 없다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 1기 재임 기간에는 "시작한 전쟁이 없었다"는 점을 자랑하다가 갑자기 베네수엘라와 이란을 공습한 이유도 마찬가지로 이같은 '검은 황금'을 빼놓을 수 없다.
화석연료에 의존하는 체제는 필연적으로 특정 지역에 대한 지정학적 종속을 야기하며, 이는 곧 잠재적인 전쟁의 불씨가 된다. 만약 세상의 모든 민족과 국가가 에너지를 자립할 수 있다면, 자원 확보를 위한 전쟁의 유인 자체가 감소한다. 온 땅에 돌아가며 쏟아지는 햇빛과 국경을 가로질러 부는 바람을 뺏기 위해 이웃 나라를 침공할 필요는 획기적으로 줄어들 것이다.
여기서 한 가지 질문이 생긴다. 과거에도 전쟁과 유가 급등, 에너지 안보 위기는 반복됐다. 1973년 오일쇼크도, 2008년 유가 폭등도 모두 '화석연료 의존에서 벗어나야 한다'는 경고를 울렸다. 그런데 이번은 무엇이 다른가.