조국혁신당 충남도당(아래 충남도당)이 19일 논평을 통해 "최근 국회 본회의를 통과한 선거구 획정 결과는 충남 정치권의 명백한 직무유기이자 중앙 무대에서의 처참한 패배"라고 비판했다. 인구가 증가한 충남의 의석수는 동결된 것에 반해 인구가 감소한 강원·전라·경상 지역의 의석이 늘어난 것은 도민에게 씻을 수 없는 모욕과 허탈감을 안겨준 '정치적 파산 선언'이라는 주장이다. 충남도당이 행정안전부 주민등록 인구 통계를 분석한 결과에 따르면, 충남 인구는 2021년 말 대비 1만 6000명 이상 증가하며 전국 상위권의 성장세를 보였다. 하지만 이번 공직선거법 개정안에서 충남의 광역의원 지역구(43석)와 기초의원 정수(176석)는 단 한 석도 늘지 못하고 전면 동결됐다. 반면 인구가 감소한 강원특별자치도는 광역의원과 기초의원이 각각 3석씩 늘었다. 전북특별자치도 역시 광역·기초의원 정수가 각각 2석씩 증가했다. 경북과 경남도 광역의원 의석을 1석씩 늘렸다. 충남도당은 충남 국회의원들이 인구 하한선 미달 지역의 통합을 막아낸 것을 성과로 내세우는 것에 대해서도 비판했다. 특히 오는 6월 3일 치러질 재보궐 선거를 언급하며 "이런 참담한 결과를 내고도 다시 표를 달라고 할 명분이 있는지 묻고 싶다"며 "중앙정치에서 존재감 없는 '무색무취'의 정치와 당리당략에 매몰된 기득권 양당 정치를 끝내야 한다"고 강조했다. 마지막으로 충남도당은 "거대 양당은 충남의 자존심을 바로 세우고 인구 위상에 걸맞은 정당한 대우를 받을 수 있도록 정치 개혁의 선봉에 서야 한다"고 각성을 촉구했다. 덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다. #조국혁신당 #선거구획정 #정치적파산 #의석수동결 구독하기 6.3 지방선거 이전글 국힘 오성환 당진시장 후보, 개소식 개최 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기