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"탤런트 안 해도 되겠네. 여(기) 와 고기 잡자."

tvN <언니네 산지직송>(이하 '산지직송') 시즌1 첫 에피소드서 염정아가 식혜 만드는 법을 공개했다.비단 식혜 때문만은 아니다. <언니네 산지직송> 방송 특성상 출연진은 해당 지역에서 조업을 하고산지 재료를 받는다. 그녀의 당일 메뉴는 늘 산지 재료를 가장 잘 활용할 수 있는 조합으로 가득차 있다.멸치를 잡은 날이면 자연스럽게 멸치구이와 멸치튀김, 단호박을 따면 단호박이 들어간 고추장 찌개가 상에 오른다. 간단히 참치 비빔밥을 먹자고 하던 아침에는 "그래도 국물은 있어야 한다"며 계란국을 끓이기 위해 육수를 준비한다. 진짜 엄마 모드가 유감없이 발휘되는 순간이다.바리바리 챙겨오는 모습도 마찬가지. 첫 촬영지, 남해 집에 들어서는 장면에서 염정아의 캐리어는 꽤나 무거워 보였다. 겨우 집안으로 옮겨 가방을 열었는데 한 켠에는 간식과 <언니네 산지직송> 식구들을 위한 아이템으로 가득차 있었다. 피곤해질 순간을 대비한 식용 포도당, 땀을 많이 흘렸을 때를 대비한 소금까지 아이템이 끊임없이 쏟아져 나왔다.<언니네 산지직송>에서의 염정아의 '엄마 모드'는 예상치 못한 순간이 와도 크게 흔들리지 않는다.남해에 이은 두 번째 촬영지는 영덕이었다. 원래 계획되어 있던 조업은 가자미 잡이. 새벽에 일어나 배를 타고 바다에 나간 보람도 없이 기상 상태가 좋지 않아 그대로 돌아와야 했다. 조업도 하지 못했고, 그날 사용할 재료도 구하지 못한 상황이었다. 당연히 직송비도 벌지 못했다. 여러모로 멘붕이 올 법한 순간이었다. 그리고 밥 때는 어김없이 돌아온다.이전 촬영, 남해에서 멸치 잡이를 하고 만들어 둔 멸치 앤초비가 냉장고에서 등장했다. 제철 음식을 맛있게 먹고, 다음에 쓸 수 있는 장아찌나 잼 등의 음식으로 만들어두는 이런 흐름은 다음 회차에서도 이어진다. 쪽파를 캔 날엔 파김치를, 복숭아를 딴 날엔 복숭아 잼을 만들어둔다. 그 재료들은 다음 산지에서 어떻게든 쓰여진다. 정말 엄마가 관리하는 여느 가정의 냉장고처럼.<언니네 산지직송>에서 염정아의 또다른 별명은 '큰손'이다. 찌개를 끓여도, 볶음을 해도, 어떤 요리를 하든 냄비는 자꾸 커진다. 처음부터 많은 양을 만들겠다고 마음먹었다기보다는, 재료를 넉넉히 넣다 보면 어느 순간 작은 냄비로는 감당이 되지 않아 더 큰 냄비로 옮겨야 하는 순간이 찾아온다.<언니네 산지직송> 식구는 넷, 게스트가 와도 다섯이다. 다섯 식구가 먹기에는 큰 냄비가 등장하는 것은 사람이 많으니까 누구라도 먹겠지 하는 마음이 담겨서다. 화면 밖에서 함께 일하는 제작진까지 챙기는 마음. 이웃에서 나눠주신 감자를 쪄서 제작진에게 나누면 제작진이 "저희 감자 다 먹었어요"라고 말하는 장면이 등장한다. 이런 대화는 <언니네 산지직송>의 일상을 이어간다.<언니네 산지직송>의 조업은 늘 비밀에 쌓여 있다. 당연히 어떤 일을 어떻게 해야하는지 준비할 시간은 없다. 한 번도 해보지 않은 일을 맡는데도 그녀의 일머리는 언제나 재빨리 작동한다.게스트 차태현과 함께한 7회 고성 갯장어 편에서도 마찬가지였다. 처음에는 갯장어를 손에 쥐는 것조차 어색해 보였다. 낯선 생선을 앞에 두고 잠시 망설이는 기색도 있었다. 언제나처럼 용감하게 손을 뻗었고 그렇게 시작한 손놀림은 생각보다 빠르게 익숙해졌다. 옆에 있던 안은진과 차태현이 쉽게 손을 대지 못하는 사이, 그는 끝내 갯장어를 잡아냈다.갯장어를 익숙한 손놀림으로 정리하는 염정아의 모습을 보던 선장님은 감탄하듯 이렇게 말했다.산지마다 표현은 조금씩 다르지만, 사장님들의 스카우트 제의가 이어진다. <언니네 산지직송>의 작업에 함께한 게스트들은 종종 놀라며 "원래 이렇게 말 안 하고 일만 해요?"라고 말하곤 한다. 촬영이 산지의 작업에 방해가 되는 게 아니라, 실질적인 도움이 되기를 바라는 마음이 묻어난다.