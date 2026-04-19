위성곤 페이스북 갈무리

오영훈 지사가 탈락한 본경선이 끝난 후 위성곤 의원과 오영훈 지사는 함께 찍은 사진을 각자의 페이스북에 올리며 위-오 연대를 보여줬다.결정적인 승부처는 결선 투표를 앞두고 이루어진 세력 결집이었습니다. 경선에서 탈락한 오영훈 후보 측 지지층을 위성곤 후보가 빠르게 흡수하며 이른바 '위·오 연대'를 구축하는 전략적 행보가 주효했습니다. 위 후보는 상대인 문 후보가 토론회에 연속 불참한 것과 달리 나 홀로 토론회에 참여해 "민주당의 제주 대표는 도민 앞에 서서 토론하길 꺼리지 않는, 검증받길 주저하지 않는 준비 완료된 후보여야 한다"라며 차별화를 꾀하기도 했습니다.위 후보와 문 후보의 인연도 이번 경선의 관전 포인트였습니다. 위 후보는 2016년 제20대 국회의원 선거 서귀포시 선거구 출마를 위해 도의원직을 사퇴하고 총선에 뛰어들었고, 당시 당내 경선에서 문대림 후보를 꺾고 국회에 입성했습니다. 체급을 올려 10년 만에 제주도지사 후보 자리를 놓고 벌어진 리턴매치에서도 위 후보가 승리하면서, 상대 전적에서 '2전 2승'의 우위를 점하게 됐습니다.최종 후보 선출 직후 민주당은 빠르게 1인 2투표 논란 등 경선 과정에서 벌어졌던 후유증 수습과 본선 체제 전환에 나섰습니다. 승리한 위성곤 후보와 패배한 문대림 후보, 그리고 당 지도부 모두 입을 모아 '원팀'을 통한 본선 승리를 다짐했습니다.위성곤 후보는 18일 자신의 페이스북을 통해 도민과 당원들에게 감사를 전하며 "이번 결과는 새로운 제주를 향한 도민 여러분의 간절한 염원이자, 이재명 정부와 함께 제주 대전환을 만들라는 당원 동지 여러분의 준엄한 명령이다"라고 소회를 밝혔습니다.이어 "경선 과정에서 치열하게 함께해 주신 문대림, 오영훈 후보님께 깊은 존경의 마음을 전한다"면서 "누구 한 사람의 승리를 넘어, 제주의 내일과 도민의 더 나은 삶을 위해 더불어민주당 제주 원팀으로 본선 승리의 길을 함께 걷겠다"라고 강조했습니다.또한 현재 제주가 처한 상황을 짚으며 도정 교체의 필요성도 역설했습니다. 위 후보는 "민생경제의 위기, 청년의 이탈, 관광과 1차 산업의 어려움 등 우리 앞에 놓인 과제는 결코 가볍지 않다"며 "익숙했던 과거의 방식, 어제의 정답만으로는 이 거센 파고를 넘을 수 없다"고 진단했습니다. 이어 "위기를 기회로 바꾸는 치밀한 설계와 강력한 추진력으로, 제주의 대전환을 반드시 완수하겠다"라며 "더 낮은 자세로 현장의 목소리를 듣고, 더 치열하게 발로 뛰겠다"고 약속했습니다.