이정민

생각보다 정선 지역 안에 이 사건을 기억하는 장소가 많지 않다고 느꼈습니다. 사북 뿌리관도 규모가 크지 않고, 또 근처의 석탄역사체험관 역시 사북사건보다는 일반적인 석탄 노동자 이야기 위주로 구성되어 있더라고요. 사북사건을 기억하고 기념할 수 있는 공간이 또 있는지 궁금합니다. ('감독과의 대화' 중 H의 발언)

"영화에 담지 못한 이야기가 있다면 무엇인가요?"

사북의 광부들과 그 가족들이 겪었던 가난과 저항의 기록은 지나간 옛 이야기가 아니라, 우리 현대사를 지탱하는 단단한 뿌리이자 살아있는 역사가 되어야 한다고 생각합니다. 역사는 소수의 권력자가 아니라, 시대를 살아낸 평범한 사람들의 치열함으로 채워져야 한다고 생각하기 때문입니다.



영화로 본 사북은 오랫동안 '사태'나 '폭동'이라는 이름 아래 왜곡되어 왔지만, 그들의 가난은 개인의 무능이 아닌, 국가 산업화 과정에서 강요된 희생으로 보였습니다. 광부들의 외침은 단순한 임금 인상 요구를 넘어 '인간으로서 최소한의 존엄을 지켜달라'는 절규였습니다. 이러한 목소리를 기록하는 것이야말로, 진실을 마주하는 올바른 방법이라고 생각합니다. (설문 중 I의 글)

사북항쟁 제46주년을 1주일 앞둔 14일 오전 사북민주항쟁동지회 주최로 서울 종로구 청와대 앞에서 '사북항쟁 시기 국가폭력에 대한 공식 사과 이행을 촉구하는 사북사건 피해자 및 유가족 기자회견'이 열리고 있다.사북사건을 역사 속에 위치 짓기 위해서는 과거사 정리의 맥락에서 바라볼 필요가 있다. 그 핵심은 이 사건을 어떻게 기억할 것인가의 문제이다. 한 학생이 "이 사건은 어떤 이름으로 불러야 하나요?"라고 물었다.이 사건은 오랫동안 '사북사태'라는 이름으로 불리며 광부들의 폭동으로 규정되어 왔다. 신군부가 붙여 놓은 이름이었다. 광산 노동자들의 저항과 국가 폭력의 문제를 충분히 담아낼 수 있는 이름은 무엇이어야 할까. '정명(正名)'의 과정은 아직 진행 중이다.이 문제는 자연스럽게 '기억의 터'에 대한 질문으로 이어진다. 사북을 직접 조사한 학생의 질문이었다.국가 사과, 진상규명, 배·보상의 문제가 산적한 상황에서 기억 공간의 논의는 다소 성급하게 느껴질 수도 있다. 그러나 기억과 기념의 문제는 과거사 정리와 분리될 수 없다.영화 상영이 끝난 뒤 이어진 '감독과의 대화'는 예정보다 훨씬 길어졌다. 질문은 좀처럼 끊이지 않았고, 한 시간 반이 넘는 시간 동안 대화는 계속되었다. 마지막으로 한 학생이 물었다.감독은 잠시 말을 고른 뒤, 가해자들, 특히 당시 정보과 경찰과 보안대 소속 군인들의 이야기를 언급했다. 국가폭력은 피해자의 고통만으로 온전히 설명될 수 없으며 구체적 가해자들의 책임 문제 또한 드러나야 한다. 학생들의 질문은 앞으로 남은 숙제가 무엇인지를 다시 한번 생각하게 만들었다.사북사건이 '역사'가 되었는가? 이 질문에 쉽게 답하기는 어렵다. 사건은 여전히 왜곡된 이미지와 갈등 속에 머물러 있고, 사건 관련자들은 이미 고인이 되었거나 점점 늙어가고 있다. 영화 상영 후 설문에 한 학생이 남긴 글이 오래 남는다.사북은 여전히 끝나지 않은 이야기다. 아직도 드러나지 않은 이야기를 밝히는 일, 국가의 사과를 받는 일, 상처 입은 삶과 관계를 회복하는 일, 그리고 이 사건을 다음 세대에 전하는 일이 남아 있다. 그날의 상영회는 그 지난한 여정을 함께 걸어갈 사람들을 만드는 자리였다.