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청주 서원대학교 강의실에서 열린 영화 <1980 사북> 공동체 상영회 이후 감독과의 대화 강화정
국가폭력의 가장 큰 해악을 보다
한 학생이 물었다.
사북 사건을 바라보는 당시 주민 중 일부는 피해자들을 오히려 가해자처럼 이야기하시더라고요. 이런 것이 서로 상충하는 기억 때문인지, 아니면 실제로 그분들이 어떤 면에서는 피해자이면서도 가해자의 위치에 있었던 것인지 궁금합니다. ('감독과의 대화' 중 D의 발언)
감독이 답했다.
"무죄 판결받고 웃던 강윤호 아저씨는 죽을 때까지 자기 이름을 고발한 안재를 용서하지 않았어요. 이완형은 안재의 이름을 불었고요. 안재는 강윤호의 이름을 분 거죠. 이런 경우가 부지기수에요. 저는 이 상황을 보면서 인간의 내면에 존재하는 선과 악의 경계에 대해 생각하게 됩니다."
설문에서도 학생들은 사북사건을 단순히 가해자 대 피해자의 구도로만 보지 않았다. 국가와 기업의 책임을 전제하면서도, 공동체 내부에 남아 있는 상처와 균열에 주목했다.
국가폭력은 개인의 몸과 삶만 파괴한 것이 아니었다. 가족과 지역 공동체 안으로까지 스며들어 사람들 사이의 신뢰를 무너뜨리고, 지워지지 않는 상처와 균열을 남겼다. 어쩌면 그것이 가장 아픈 지점이다. '1980 사북'의 이야기는 국가 폭력의 가장 큰 해악이 무엇인지 직시하게 만든다.
남의 상처를 돌볼 때 나의 상처도 치유된다
이재기 노조지부장과 그의 가족을 둘러싼 서사는 영화에서 큰 긴장감을 자아내는 대목이었다. 한 학생이 지부장 가족 이야기를 영화에 담게 된 과정을 묻자, 감독은 영화 작업 과정에서 오랫동안 고민했던 문제가 '이재기 지부장 부인 폭행 사건을 다룰 것인가'였다고 고백했다. 자칫 모든 문제를 빨아들이는 블랙홀이 될 수 있기 때문이다. 결국 그는 피하지 않았고, 이 사건이 명백히 잘못된 일이었음을 영화 속에서 분명히 드러냈다.
감독은 이재기에 대한 비판과 평가가 더 엄정해야 한다고 말했다. 영화는, 이재기가 지부장 재직 중 횡령한 것으로 알려진 1700만 원이 근거 없이 부풀려진 액수라는 유족들의 항변을 그대로 전하면서, 이재기에 대한 비판이 일차원적인 낙인과 악마화로 엇나가는 것을 경계했다.
나아가 영화는 황인욱의 목소리를 빌려 항쟁 과정에서 일어난 과오에 대해서 광부 측 대표가 책임 있는 자세를 보일 필요가 있다는 메시지를 담았다. 한 학생은 영화에서 황인욱이 "기업주와 국가는 빠져 있는데, 왜 우리끼리 싸우냐"며 사북사건의 주역이었던 이원갑을 설득하는 장면에 주목했다.
영화 내내 '가해자와 피해자를 허무는 것이 연출의 의도인가? 이게 맞나?' 하는 의문이 들었는데, 이 장면을 통해 감독은 최종 가해자를 국가로 두고 연출한 것이구나 하고 공감이 되었다. (설문 중 E의 글)
특히, 이원갑이 김순이에게 사과의 편지를 보내는 장면을 인상 깊게 봤다는 학생들이 많았다. 하지만 학생들은 이 장면을 단순히 감동적인 장면으로만 보지 않았고, "오래된 비난을 멈추고 상처를 직면하는 장면"으로, "늦었지만 해결의 실마리가 보인 장면"으로 읽어냈다. 학생들이 주목한 것은 화해 그 자체가 아니라, 화해를 시도해야 할 만큼 상처가 깊고 오래 지속되었다는 사실이었다.
영화에서 현실로