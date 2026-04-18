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성광진 대전교육감 예비후보의 선거사무소인 '동행캠프' 개소식이 18일 대전 서구 용문동 유진빌딩 3층에서 개최됐다.오마이뉴스 장재완
성광진 대전교육감 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 '대전교육 대전환'을 선언하며 본격적인 선거 행보에 나섰다.
성 예비후보는 18일 대전 서구 용문동 선거사무소 '동행캠프' 개소식을 열고 "시민과 함께 대전교육을 구하겠다"는 메시지를 밝히며 핵심 공약인 '대전교육 9하기'를 발표했다.
이날 개소식에는 박범계·장철민·장종태 국회의원과 허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보를 비롯해 구청장·광역·기초의원 예비후보, 시민·지지자들이 대거 참석했다.
최근 지지 선언과 함께 상임선대위원장직을 맡은 김영진 대전대 교수와 손종학 전 충남대 법학전문대학원장도 참석해 눈길을 끌었다. 이들은 대전교육 위기 극복을 위해 "이념을 넘어선 변화와 개혁이 필요하다"며 통합 리더십을 강조했다.
이날 행사는 성 예비후보가 제시한 '책임지는 교육감' 비전과 정책을 공유하는 자리로 진행됐다. 성 후보는 "아침 일찍 학교 앞에서 아이들과 인사를 나누며 가방 무게만큼이나 무거운 우리 교육의 현실을 체감한다"며 "아이들이 행복한 교실을 만들기 위해 모든 개혁 세력과 함께 나아가겠다"고 말했다.
성 예비후보가 발표한 '대전교육 9하기' 공약은 ▲기초학력 책임 보장 및 특수교육 강화 ▲AI 맞춤형 교육 ▲교육격차 해소와 돌봄 확대 ▲학교 안전 강화 ▲교육비 부담 경감 ▲학교·학생자치 확대 ▲교권 보호 ▲미래시민교육원 설립 ▲평생학습 체계 구축 등 전 생애 교육을 포괄하는 내용이다.
"단순 개소식 아닌 시민 선언... 교육 대전환 출발점"