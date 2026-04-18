추진위

추진위에 경선후보로 등록한 서울교육감 민주진보 후보들.이 입장문에 대해 김현철 경선 후보는 17일 입장문에서 "정근식 예비후보에게 묻겠다. 대납 의혹을 검증하는 것이 유감인가?"라면서 "민주진보 후보를 자처한다면, 형식이 아니라 절차의 정의를 지켜야 한다. 진정으로 시민과 약속을 중시한다면, 시민들이 납득할 수 있는 과정 위에 당당히 서야 한다"라고 지적했다.강민정 경선 후보도 17일 입장문에서 "시민참여단 한 분 한 분의 소중한 투표권을 지켜 공정한 단일화를 이루고자 일정이 부득이 연기되었다"라면서 "선거에 있어 '공정'보다 앞서는 가치는 없다. 추진위가 내린 투표 연기라는 무거운 결단, 그에 상응하는 엄정한 검증을 기대한다"라고 밝혔다.한편, 이번 민주진보단일화 후보 경선에는 강민정 전 노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 강신만 전 대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원, 김현철 전 조희연 2기 서울시교육청 대변인, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 현 서울시교육감, 한만중 노무현대통령직인수위 자문위원(교육 분야) 6명이 참여하고 있다.