조한기 SNS 갈무리

지난 13일, 민주당 서산지역 후보자들은 전체 모임는 갖고 선거 승리를 다짐했다.이 자리에서 민주당 서산태안지역위원회 조한기 위원장은 "경선 과정에서 흩어진 마음을 하나로 모아 승리하자"라면서 "한 사람의 승리가 아니라 모두의 승리, 민주당의 승리가 될 수 있도록 서로 마음을 다잡자"라며 "내란 잔당 쓸어내고, 이재명 정부 성공을 위해 앞으로 나가자"라면서 후보들의 선전을 기원했다.이런 가운데, 진보 진영에서 유일하게 서산시 라 선거구(석남동)에 출마하는 진보당 김정이 예비후보도 오는 26일 선거사무소 문을 열고 진보 진영 깃발을 올린다.김 예비후보는 "노동자, 어린이 등 시민을 위해 모든 목소리에 귀 기울이겠다"라면서 "석남동의 더 밝은 미래를 위해 늘 현장에서 발로 뛰고 함께 만들어갈 내일을 기대해 달라"라고 각오를 밝혔다.국민의힘 이완섭 현 시장도 지난 13일, 4선 도전을 공식 선언하면서, 조만간 예비후보 등록 후 선거사무소 문을 열 예정인 것으로 알려졌다.홍성에서도 선거사무소 개소식이 이어진다. 홍성군의회 가 선거구(홍성읍)에 출마하는 국민의힘 김은미 예비후보는 오는 27일 오후 선거사무소 개소식을 열고 3선에 도전한다.김 예비후보는 SNS를 통해 "홍성의 꿈, 여러분(유권자)과 함께 시작한다"라면서 "(유권자의)소중한 마음을 하나로 모아, 더 큰 홍성을 향한 본격적인 발걸음을 내딛고자 한다"라며 "새로운 도전에 힘찬 박수와 용기를 보태달라"라면서 지지를 호소했다.현직 군수를 누르고 후보로 확정된 국민의힘 박정주 예비후보도 오는 25일, 선거사무소 개소식으로 군민들에게 인사하는 등 홍성 지역도 다음 달 15일 후보 등록을 앞두고 예비 후보자들의 선거사무소 개소식이 이어질 것으로 보인다.