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충남도의원 제2선거구 민주당 장승재 예비후보가 선거사무소 개소식에서 인사하고 있다.신영근
지방선거에 나설 후보자들의 경선이 마무리되면서, 경선을 통과한 예비 후보들의 선거 사무소 개소식이 이어지고 있다.
민주당과 국민의힘은 지난 2일과 15일, 시장을 비롯해 기초·광역 후보 경선을 마무리하고 후보자를 확정했다.
후보자들은 후보 등록을 앞두고 선거 사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 채비에 나섰다. 다만, 민주당은 서산 비례대표 후보 순위 경선을 남겨 놓고 있다.
주말인 18일 오후, 충남도의원 제2선거구(성연·부춘·석남동)에 나서는 민주당 장승재 예비후보는 선거구 내 선거 사무소를 열고 유권자들에게 인사했다.
이날 개소식에는 서산 지역 민주당 예비 후보를 비롯해 당원과 지지자 등 주최 측 추산 300여 명이 참석해 장 예비 후보의 선전을 기원했다.
장 예비후보는 "지역민들과의 활발한 접촉과 진실한 대화로 승리하겠다"라면서 "서민과 중산층, 사회적 약자의 작은 목소리도 소홀히 듣지 않겠다"라고 약속했다.
그러면서 "소상공인·자영업자 및 1차산업 종사자분들의 어려움도 경청하겠다"라며 "청년 실업자들을 위한 일자리 창출 및 지역경제 활성화에도 관심을 가지고 선거운동에 임하겠다"라고 각오를 밝혔다.
이에 앞서 지난 13일, 서산시 나선거구(인지·부석·팔봉)에 출마하는 기양순 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 선거 승리를 다짐했다.
맹정호 서산시장 예비후보도 오는 25일 선거사무소 개소식을 하고 본격적인 선거운동에 나설 예정이며, 이외에도 이번 달 말까지 예비후보들의 선거 사무소 속속 이어진다
한편, 민주당 서산 지역은 지난 13일, 맹정호 서산시장 후보 선거사무소에 모여 이번 선거 승리를 다짐하는 전체 모임을 갖기도 했다.