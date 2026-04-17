고양신문

(왼쪽부터) 이경혜·이영아 전 예비후보, 민경선 예비후보, 최승원 전 예비후보.더불어민주당 고양시장 후보 선출을 위한 본경선이 명재성·민경선 예비후보의 2인 결선 투표로 압축된 가운데, 앞선 경선 과정에서 고배를 마신 최승원·이경혜·이영아 전 예비후보가 민경선 후보에 대한 지지를 선언했다. 이번 민경선 예비후보에 대한 합동 지지 선언이 당내 결선 투표의 향방을 가를 주요 변수가 될지 관심이 모아지고 있다.16일 오전 11시, 최승원·이경혜·이영아 후보는 민경선 예비후보의 선거 사무소를 직접 방문해 합동 지지 선언 및 정책 연대 기자회견을 가졌다. 가장 먼저 지지 발언에 나선 최승원 전 후보는 과거 제10대 경기도의회에서 민 후보와 함께 의정 활동을 펼쳤던 인연을 강조했다. 최 전 후보는 "민경선 후보는 진정으로 일을 열심히 하는 사람이며, 시민들을 위해 잠도 못 자며 여러 가지 고민을 하는 후보"라고 평가했다. 이어 "이러한 후보가 고양 시민을 위해 얼마나 더 많은 일을 해내겠는가"라며 "민 후보를 믿고 고양 시민을 위해 뚜벅뚜벅 함께 걷겠다"고 덧붙였다.뒤이어 단상에 오른 이영아 전 후보는 역대 고양시장들의 시정 운영에서 나타난 '불통' 문제를 지적하며, 민 후보의 소통 능력을 강점으로 꼽았다. 이 전 후보는 "수많은 시장을 지켜보며 가장 큰 문제가 바로 '경청의 문제'라고 생각했다"며 "민 후보는 누구보다 타인의 목소리를 경청하는 힘과 역량을 갖춘 인물"이라고 평가했다. 그는 "민 후보가 경청을 확실하게 보장하는 시장이 되기를 바라며, 민주당과 민 후보의 승리를 위해 남은 선거기간을 함께하겠다"고 밝혔다.이경혜 전 후보는 민 후보의 탄탄한 지역구 관리 능력과 선거 과정에서 보여준 진실성을 지지 이유로 들었다. 이 전 후보는 "선거 과정에서 어떤 후보는 지킬 수 없는 약속을 남발하는 반면, 민 후보는 그런 거짓말을 하지 못하는 솔직한 사람"이라며 "시민들에게 안 되는 것은 안 된다고 솔직하게 이야기할 수 있는 진정성 있는 후보가 우리의 시장이 되어야 한다"고 강조했다.