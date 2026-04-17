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26.04.17 20:42최종 업데이트 26.04.17 21:05
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(왼쪽부터) 이경혜·이영아 전 예비후보, 민경선 예비후보, 최승원 전 예비후보.고양신문

최승원 "시민 향한 진정성과 열정 믿어"
이영아 "불통 행정 끝낼 경청의 리더십"
이경혜 "거짓 공약 없는 솔직한 참일꾼"

더불어민주당 고양시장 후보 선출을 위한 본경선이 명재성·민경선 예비후보의 2인 결선 투표로 압축된 가운데, 앞선 경선 과정에서 고배를 마신 최승원·이경혜·이영아 전 예비후보가 민경선 후보에 대한 지지를 선언했다. 이번 민경선 예비후보에 대한 합동 지지 선언이 당내 결선 투표의 향방을 가를 주요 변수가 될지 관심이 모아지고 있다.

16일 오전 11시, 최승원·이경혜·이영아 후보는 민경선 예비후보의 선거 사무소를 직접 방문해 합동 지지 선언 및 정책 연대 기자회견을 가졌다. 가장 먼저 지지 발언에 나선 최승원 전 후보는 과거 제10대 경기도의회에서 민 후보와 함께 의정 활동을 펼쳤던 인연을 강조했다. 최 전 후보는 "민경선 후보는 진정으로 일을 열심히 하는 사람이며, 시민들을 위해 잠도 못 자며 여러 가지 고민을 하는 후보"라고 평가했다. 이어 "이러한 후보가 고양 시민을 위해 얼마나 더 많은 일을 해내겠는가"라며 "민 후보를 믿고 고양 시민을 위해 뚜벅뚜벅 함께 걷겠다"고 덧붙였다.

뒤이어 단상에 오른 이영아 전 후보는 역대 고양시장들의 시정 운영에서 나타난 '불통' 문제를 지적하며, 민 후보의 소통 능력을 강점으로 꼽았다. 이 전 후보는 "수많은 시장을 지켜보며 가장 큰 문제가 바로 '경청의 문제'라고 생각했다"며 "민 후보는 누구보다 타인의 목소리를 경청하는 힘과 역량을 갖춘 인물"이라고 평가했다. 그는 "민 후보가 경청을 확실하게 보장하는 시장이 되기를 바라며, 민주당과 민 후보의 승리를 위해 남은 선거기간을 함께하겠다"고 밝혔다.

이경혜 전 후보는 민 후보의 탄탄한 지역구 관리 능력과 선거 과정에서 보여준 진실성을 지지 이유로 들었다. 이 전 후보는 "선거 과정에서 어떤 후보는 지킬 수 없는 약속을 남발하는 반면, 민 후보는 그런 거짓말을 하지 못하는 솔직한 사람"이라며 "시민들에게 안 되는 것은 안 된다고 솔직하게 이야기할 수 있는 진정성 있는 후보가 우리의 시장이 되어야 한다"고 강조했다.

민경선 예비후보가 지지선언을 해준 최승원 전 예비후보와 파이팅을 외치고 있다.고양신문

민경선 예비후보가 지지선언을 해준 이영아 전 예비후보와 "선거 승리를 위해 함께 하겠다"는 다짐을 했다.고양신문

민경선 예비후보가 지지선언을 해준 이경혜 전 예비후보와 환한 표정으로 포즈를 취했다.고양신문

경선 경쟁자였던 세 후보의 결단과 진심 어린 지지에 민경선 후보는 깊은 감사를 표하며 '원팀'을 통한 본선 승리를 다짐했다. 민 후보는 "2차 경선을 치르며 28세 때부터 시작한 정치 여정이 주마등처럼 스쳐 지나가 많은 눈물을 흘렸다"며 "며칠 지나지 않아 힘드실 텐데도 부족한 저를 위해 지지를 선언해 주신 세 분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이어 민경선 예비후보는 지지를 선언한 세 후보의 핵심 역량을 고양시정에 녹여내기 위한 구체적인 '가치와 정책 연대' 구상을 발표하며 원팀(One-Team) 승리에 대한 의지를 피력했다.

민 후보는 우선 최승원 전 후보에 대해 "중앙 정치권의 탄탄한 인맥을 보유한 후보"라고 평가하며, 고양시 발전을 가로막는 각종 규제 해소를 위해 최 전 후보의 중앙 네트워크를 전면에 내세워 정부 부처와 긴밀히 소통하겠다고 약속했다.

이어 이경혜 전 후보에 대해서는 "지역구에 깊이 착근해 시민들의 신뢰를 받는 정무적 감각이 탁월한 후보"라며, 시민들과 약속한 공약들을 실질적으로 이행하는 과정에서 이 후보의 판단력과 지역 장악력을 전적으로 의지해 나가겠다고 밝혔다.

또한, 이영아 전 후보가 고양신문 대표로서 오랜 시간 현장에서 발굴해 온 생생한 시민들의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다는 계획도 덧붙였다. 민 후보는 "이 후보가 청취해 온 현장의 대안들을 수용해 행정의 사각지대를 촘촘히 메우고, 시민 체감도가 높은 지역 밀착형 정책을 완성하겠다"고 강조했다.

한편, 이날 합동 지지 선언을 마친 네 후보는 '진심이 승리한다', '고양시장 선거 승리하여 고양시 대도약을', '민경선과 함께' 등의 구호를 외치며 결속을 다지는 퍼포먼스를 진행했다.

민 후보는 "이제 본선에 집중하며 더욱 겸손한 자세로 치열하게 시민들을 설득해 나가겠다"며 "세 분과의 견고한 정책 연대를 통해 고양시를 명실상부한 명품 도시로 만들고 반드시 승리하겠다"고 굳은 결의를 밝혔다.

(왼쪽부터) 이경혜·이영아 전 예비후보, 민경선 예비후보, 최승원 전 예비후보. 고양신문
#민경선 #고양시장 #더불어민주당

6.3 지방선거
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