연합뉴스

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(오른쪽 두번째)와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표(왼쪽 두번째)가 17일 국회에서 6·3 지방선거와 관련해 합의를 마친 뒤 기념 촬영하고 있다. 왼쪽은 국회 정치개혁특별위원회 야당 간사인 국민의힘 서일준 의원, 오른쪽은 정개특위 여당 간사인 민주당 윤건영 의원.6·3 지방선거 광주광역시 4곳의 선거구에서 시·도의원 선거 최초로 중대선거구제가 도입된다.17일 더불어민주당과 국민의힘이 합의한 선거제도 개편 합의안에 따르면 광주지역 국회의원 선거구 8곳 중 동구남구갑, 북구갑, 북구을, 광산구을 등 4곳에 중대선거구제를 도입한다.광역의회 선거에 중대선거구제를 도입한 것은 이번이 처음이다.중대선거구제는 한 선거구에서 1명을 뽑는 소선거구제와 달리 2인 이상을 뽑는다.양당은 또 비례대표 시·도의원 정수 비율을 현행 10%에서 14%로 확대하기로 했다.중대선거구제 도입과 비례대표 비율 확대로 광주지역 전체 광역의원 수가 늘어날 전망이다.아울러 자치구·시·군의회의원 선거에 대한 중대선거구제 시범실시 지역을 2022년 선거에서 실시한 국회의원 지역 선거구(11곳)에서 16곳을 추가 지정해 총 27곳으로 확대하기로 했다.시도당 하부조직의 원활한 운영을 위해 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소 1개소를 둘 수 있도록 했다.한편 민주당 광주광역시당은 오는 20일과 21일 권리당원 ARS 방식으로 광역의원 경선을 실시하고 21일 오후 8시께 결과를 발표할 예정이다.