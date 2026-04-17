김동이

- 단일후보 선정 이후 갈등이 이어지고 있다.

- 태안 폐교 활용 방안은?

- 태안은 경력 교사 부족 문제가 크다.

- 태안 교육 발전 핵심 구상은?

- 교육공동체 안전 대책은?

충남교육감 이병도 예비후보가 16일 오후 태안신문을 방문 신문웅 편집국장과 인터뷰를 통해 태안교육을 살릴 방안을 설명하고 있다."충남 12개 시민사회단체가 참여한 추진위에서 공약과 경력, 정책 검증을 거쳐 선정됐다. 선관위도 이를 인정했다. 아쉬움은 있지만, 도민께 정책과 실력으로 평가받겠다.""고남면 고남초 영항분교를 비롯한 태안지역의 아름다운 폐교는 지역의 자산이다. 공유캠퍼스, 복합문화센터로 재구조화해 돌봄·방과후·체험 교육 공간으로 활용하겠다. 주민과 학생이 함께 쓰는 지역 교육 플랫폼으로 만들겠다.""주거 지원과 수당 체계를 강화하고 행정업무를 줄여 교실 중심 환경을 만들겠다. 연구 안식년제 도입 등 인사 혜택을 통해 경력 교사가 태안에 머무를 수 있도록 하겠다.""태안의 해양 자원을 활용한 특성화 교육과정을 개발하겠다. 공유캠퍼스 허브를 구축하고, AI 기반 맞춤형 학습을 도입해 작은 학교도 경쟁력을 갖도록 하겠다.""'마음 건강 안심지원망'을 구축해 상담 인력을 확충하고 위기 징후를 조기에 관리하겠다. 교권과 학생 인권이 조화를 이루는 갈등 조정 시스템도 강화하겠다."