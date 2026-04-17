김병욱 캠프

김병욱 더불어민주당 성남시장 후보가 성남지역 고등학생 급식의 질 개선을 위해 급식 지원 예산을 대폭 확대하겠다는 공약을 내놨다.김병욱 더불어민주당 성남시장 후보가 성남지역 고등학생 급식의 질 개선을 위해 급식 지원 예산을 대폭 확대하겠다는 공약을 내놨다. 학생 건강권과 학습권을 동시에 보장하는 '성장 급식'을 통해 교육복지 수준을 끌어올리겠다는 구상이다.김 후보는 17일 "성남시 관내 고등학생들의 건강과 학습권 보장을 위해 급식 지원 예산을 기존 66억 원에서 92억 원으로 26억 원 증액하겠다"고 밝혔다.그는 "입시 부담과 성장의 정점에 있는 고교생들에게 양질의 단백질과 제철 과일이 보장된 식단은 단순한 식사를 넘어 필수적인 건강권이자 학습권"이라며 "맛과 영양을 함께 갖춘 고품질 성장 급식을 실현하겠다"고 강조했다.이번 공약은 현재 무상급식 체계 안에서 급식 단가와 품질을 끌어올려 학생 만족도와 영양 수준을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 김 후보 측은 예산 확대를 통해 육류·생선·계란 등 단백질 식재료와 제철 과일, 신선 식재료 공급을 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다.김 후보는 "성남에서 자라는 아이라면 누구나 부모의 소득과 관계없이 최고의 밥상을 대접받아야 한다"며 보편적 교육복지 실현 의지도 밝혔다.재원 마련 방안에 대해서는 성남시가 우선 예산을 확대 편성한 뒤, 향후 선출될 경기도교육청 교육감 및 경기도청 과 협의를 통해 재정 부담을 분담해 나가겠다는 입장이다. 지방자치단체와 교육청 간 협력을 통해 지속 가능한 급식 지원 체계를 만들겠다는 설명이다.또 이번 고교 급식 개선을 시작으로 임기 내 중학교, 초등학교, 유치원까지 단계적으로 확대하는 방안도 검토하겠다고 밝혔다. 성남 전 연령대 학생들에게 균형 잡힌 급식을 제공하는 종합 교육복지 정책으로 발전시키겠다는 구상이다.김 후보는 "성남의 재원을 보여주기식 숫자가 아니라 아이들의 성장에 투자하겠다"며 "세금이 아이들의 건강한 신체와 밝은 미소로 돌아오는 실용 행정을 보여드리겠다"고 다짐했다.