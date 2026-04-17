국회사진기자단

정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 용산구 노숙인 복지시설 만나샘을 찾아 배식 봉사를 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다.6·3 지방선거에서 부산시장에 도전하는 전재수 더불어민주당 후보가 전략적으로 국회의원직(부산 북갑) 사퇴를 늦춰 이번 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 보궐선거가 열리지 않을 수 있다는 등 연기 가능성에 대해 정청래 민주당 대표가 "꼼수"라고 지적하며 공개적으로 선을 그었다.정 대표는 17일 서울 용산구에서 취약계층 급식 봉사 일정이 끝나고 기자들과 만나 "그런 꼼수는 쓰지 않겠다"라며 "광역단체장 후보로 당선된 국회의원들은 4월에 사퇴하고 (당에서) 공천할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "일각에서 사퇴시한을 넘겨 재보궐선거를 1년 늦게 하는 것 아니냐는 의심이 있는 것 같은데 절대 그럴 일은 없다"라며 "1년간 (자리를) 비워놓는다면 국민들과 지역 유권자들이 용서하겠나"라고 강조했다.