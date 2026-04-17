박관열 캠프

박관열 광주시장 결선후보가 시니어 생활체육 인프라 확충을 위한 ‘광주형 파크골프장 조성’ 공약을 발표했다.박관열 광주시장 결선후보가 시니어 생활체육 인프라 확충을 위한 '광주형 파크골프장 조성' 공약을 발표했다. 급증하는 파크골프 수요에 대응해 권역별 시설 확충과 시민 우선 이용 체계 마련에 나서겠다는 구상이다.박관열 후보는 17일 "파크골프는 단순한 여가활동을 넘어 시민 건강 증진과 세대 간 소통, 지역 활력을 높이는 생활체육 인프라가 됐다"며 "현재 부족한 시설을 대폭 확충해 시민 누구나 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.현재 광주 지역 내 파크골프 수요는 꾸준히 증가하고 있으나, 시설 부족과 예약 경쟁 등으로 이용 불편이 이어지고 있다는 것이 후보 측 설명이다. 이에 따라 하천변 유휴부지 등을 활용한 신규 부지 확보와 권역별 분산 조성이 핵심 과제로 제시됐다.박관열 후보는 당선 즉시 '파크골프 부지 발굴 TF'를 구성해 경안천·곤지암천 등 수변 유휴부지에 대한 전수조사에 착수하겠다고 밝혔다. 이를 통해 초월·곤지암 등 지역별 수요를 반영한 권역별 파크골프장 조성을 추진하겠다는 계획이다.후보 측은 "부지가 확정되는 즉시 설계와 행정절차를 병행해 조기 착공이 가능하도록 속도감 있게 추진하겠다"고 설명했다.시설 확충과 함께 이용 환경 개선도 공약에 포함됐다. 그늘막과 휴게공간, 화장실, 주차 공간 등 기본 편의시설을 확충하고, 조명시설 설치를 통해 야간 이용이 가능한 환경도 단계적으로 조성하겠다는 방침이다.이를 통해 계절과 시간대에 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 파크골프를 즐길 수 있도록 하겠다는 구상이다.운영 방식과 관련해서는 광주시민 우선 예약 시스템 도입도 제시했다. 외부 이용객 수요가 늘어나는 상황에서 지역 주민들의 이용 기회를 우선 보장하고, 시민 대상 이용료 감면 혜택도 확대하겠다는 것이다.박관열 후보는 "생활체육 시설은 무엇보다 시민 편익이 우선돼야 한다"며 "스마트 예약 시스템을 통해 공정하고 편리한 이용 환경을 만들겠다"고 말했다.박관열 후보는 "현장에서 많은 시민들이 시설 부족으로 인한 불편을 호소하고 있다"며 "말에 그치지 않고 실제 착공과 운영 성과로 보여드리겠다"고 강조했다.이어 "파크골프장을 단순 체육시설이 아닌 건강복지 공간으로 발전시키고, 향후 전국대회 유치와 지역상권 활성화, 시니어 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.