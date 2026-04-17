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26.04.17 14:00최종 업데이트 26.04.17 14:00
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조상호 예비후보가 17일 기자회견을 열고 본격적인 본선 행보에 나섰다. 사진=김이연심 기자뉴스피치 김이연심 기자

조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보가 치열했던 당내 결선 투표 끝에 어제 본선행 티켓을 거머쥔 가운데, 17일 오전 기자회견을 열고 본선 필승을 위한 당내 통합 행보와 세종시 미래 비전을 발표했다.

조 후보는 이날 "이번 경선 결과는 이재명 정부와 함께 국민주권 시대를 열라는 시민들의 준엄한 명령이자 당원 주권 시대를 만들어 달라는 당원 동지들의 선택"이라며 "그 무거운 뜻을 받들어 반드시 세종시정을 탈환하겠다"고 포부를 밝혔다.

이날 조 후보는 기자회견의 상당 부분을 '당내 화합'에 할애하며 한껏 몸을 낮췄다. 경선 과정에서 이춘희 후보를 향해 날 선 공격을 쏟아냈던 만큼, 본선 승리를 위해 흩어진 당심을 모으는 갈등 봉합이 최우선 과제라는 판단에서다.

조 후보는 전날 이춘희 후보가 직접 찾아와 축하와 지원을 약속한 사실을 공개하며, "이춘희 시장님은 제 인생에서 절대 빼놓을 수 없는, 세부적인 가르침과 제 삶의 지도를 해 주신 분"이라며 각별한 인연을 강조했다.

이어 경쟁 과정에서 본인이 가했던 공격들을 의식한 듯 "사적으로는 송구한 말씀을 드린다"며, "공적으로는 당내 경선이 끝난 만큼 제가 먼저 낮추고 노력해 빠른 시일 내에 원팀을 이루겠다"고 덧붙였다.

그는 함께 경쟁했던 이춘희, 고준일, 김수현, 홍순식 후보의 이름을 일일이 언급하며 "이춘희 후보의 행정수도의 꿈, 고준일 후보의 혁신적인 비전, 김수현 후보의 시민주권 정신, 홍순식 후보의 민생 철학을 제가 모두 이어받겠다"고 약속했다.

특히 "경선은 경선일 뿐이다. 제 온몸을 불살라 네 분의 비전을 담는 '용광로'가 되겠다"며 "소정에서 금남까지 강철 같은 원팀으로 뭉쳐 잃어버린 4년을 되찾겠다"고 강조했다.

조상호 예비후보가 17일 기자회견을 열고 본격적인 본선 행보에 나섰다.뉴스피치 김이연심

본선 상대인 국민의힘 최민호 예비후보를 향해서는 '성과 심판론'을 제기하며 날을 세웠다. 조 후보는 최 시장의 지난 임기를 '정체의 시간'으로 규정하며, "세종시는 코로나 이후 인구가 느는 것도 아니고 특별한 기업이 오는 것도 없이 상황이 정체되어 있다"고 지적했다.

이어 "최 시장이 지난 4년 동안 어떤 성과가 있었는지 심판받아야 한다"며, 자신을 '이재명의 선택, 강한 추진력을 갖춘 본선 필승 카드'로 부각했다.

이날 조 후보는 80만 자족도시 설계를 위한 구체적인 공약도 내보였다. 그는 ▲행정수도 완성: 대통령 재임 중 행정수도 특별법 제정 및 개헌 추진 ▲자족기능 확충: KTX 세종 중앙역 신설 및 한예종, 키자니아 유치, 5대 산업 육성 ▲민생 복지: 영유아 급식 공공책임제, 보통교부세 정률제 도입을 통한 재정난 해결 등을 약속했다.

조 후보는 "이해찬처럼 싸우고 이재명처럼 일하겠다"며, "시민의 삶을 내 상처처럼 돌보는 '시민여상(視民如傷)'의 자세로 민주당의 승리를 곧 세종의 승리로 만들어내겠다"고 다짐했다.

한편, 조상호 후보는 이재명 정부 국정기획위원, 고(故) 이해찬 총리의 정무조정실장, 세종시 경제부시장을 역임한 정책 전문가로, 이번 선거에서 '강한 추진력'을 앞세워 시정 탈환에 나서고 있다.

조상호 예비 후보자와 민주당 세종시시의원 후보자들뉴스피치 김이연심 기자
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시장 #조상호 #더불어민주당 #뉴스피치

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