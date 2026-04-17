뉴스피치 김이연심 기자

조상호 예비후보가 17일 기자회견을 열고 본격적인 본선 행보에 나섰다. 사진=김이연심 기자조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보가 치열했던 당내 결선 투표 끝에 어제 본선행 티켓을 거머쥔 가운데, 17일 오전 기자회견을 열고 본선 필승을 위한 당내 통합 행보와 세종시 미래 비전을 발표했다.조 후보는 이날 "이번 경선 결과는 이재명 정부와 함께 국민주권 시대를 열라는 시민들의 준엄한 명령이자 당원 주권 시대를 만들어 달라는 당원 동지들의 선택"이라며 "그 무거운 뜻을 받들어 반드시 세종시정을 탈환하겠다"고 포부를 밝혔다.이날 조 후보는 기자회견의 상당 부분을 '당내 화합'에 할애하며 한껏 몸을 낮췄다. 경선 과정에서 이춘희 후보를 향해 날 선 공격을 쏟아냈던 만큼, 본선 승리를 위해 흩어진 당심을 모으는 갈등 봉합이 최우선 과제라는 판단에서다.조 후보는 전날 이춘희 후보가 직접 찾아와 축하와 지원을 약속한 사실을 공개하며, "이춘희 시장님은 제 인생에서 절대 빼놓을 수 없는, 세부적인 가르침과 제 삶의 지도를 해 주신 분"이라며 각별한 인연을 강조했다.이어 경쟁 과정에서 본인이 가했던 공격들을 의식한 듯 "사적으로는 송구한 말씀을 드린다"며, "공적으로는 당내 경선이 끝난 만큼 제가 먼저 낮추고 노력해 빠른 시일 내에 원팀을 이루겠다"고 덧붙였다.그는 함께 경쟁했던 이춘희, 고준일, 김수현, 홍순식 후보의 이름을 일일이 언급하며 "이춘희 후보의 행정수도의 꿈, 고준일 후보의 혁신적인 비전, 김수현 후보의 시민주권 정신, 홍순식 후보의 민생 철학을 제가 모두 이어받겠다"고 약속했다.특히 "경선은 경선일 뿐이다. 제 온몸을 불살라 네 분의 비전을 담는 '용광로'가 되겠다"며 "소정에서 금남까지 강철 같은 원팀으로 뭉쳐 잃어버린 4년을 되찾겠다"고 강조했다.