남소연

정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 1호 영입인재 전태진 변호사에게 당을 상징하는 파란색 점퍼를 입혀주고 있다.정 대표는 앞서 인사말을 통해 "며칠 전 면담해보니, 전 변호사는 선하고 좋은 사람이지만 동시에 투지가 있었고 승부욕도 굉장했다"며 "강한 의지를 제게 말씀하시는 걸 보며 문무를 겸비한 용장일 수 있겠다 싶었다"고 소개했다.정 대표는 또 "지금 울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로 교체할 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다"라며 "그 물결에 전 변호사가 합류하게 될 것"이라고 강조했다.민주당은 울산시장 예비후보로 나선 김상욱 현 국회의원의 지역구인 울산 남구에 전 변호사를 투입할 계획이다. 김영진 인재영입위원회 부위원장은 이날 행사 뒤 기자들과 만나 "가장 보수적인 울산 남구갑 지역에서 경쟁력 있게 뛸 필승카드로 전 변호사를 영입했다"며 "김 의원이 사퇴하면, 그 지역에 전 변호사를 전략 공천한다는 방향으로 영입했고 그렇게 진행할 예정"이라고 밝혔다.정청래 대표는 당장 다음 날인 18일 토요일에 울산을 방문한다. 정 대표는 이날 영입식 종료 직전 "내일 제가 바로 울산에 달려간다, 후보들 손을 잡고 울산을 누벼보려고 한다"고 말했다.