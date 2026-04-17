국민의힘 제공

방미 중인 장동혁 국민의힘 대표가 지난 4월 15일 국제공화연구소(IRI) 초청 간담회에 참석한 모습.방미 중인 장동혁 국민의힘 대표가 귀국 일정을 연기했다. 장 대표는 당초 17일 오후 인천국제공항에 도착할 예정이었으나, 사흘 뒤인 20일 새벽에 귀국하기로 했다.국민의힘은 현재 장 대표가 이 기간 누구를 만나는 것인지도 확인해 주지 못하고 있다. 추가 일정 동안엔 방미단 중 김민수 최고위원이 장 대표 곁에 남는데, 당은 그 이유에 대해서도 "필요한 역할을 하고 있을 것으로 생각한다"라며 구체적인 언급을 하지 않았다.