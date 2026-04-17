진재중

속초시 장사동, 길이 7.6km. 속초시민들의 휴식처로 각광받고 있다.고성의 화진포호와 송지호는 비교적 원형이 잘 보존된 자연성을 유지하고 있으며, 속초의 영랑호는 뛰어난 관광 접근성과 활용 가능성을 지니고 있다. 그러나 부교 설치 문제로 갈등을 겪고 있고, 청초호는 어선 정박지로 활용되며 본래의 기능과 가치가 약화된 상태다. 양양의 포매호는 농경지 개발과 토사 유입으로 인해 면적이 줄고 수심이 얕아지면서 석호로서의 고유한 기능과 정체성이 점차 약화되고 있다. 한편 강릉의 경포호는 이미 일정 수준의 관광 인프라를 갖추고 있다.이처럼 각 석호는 서로 다른 상황과 특성을 지니고 있음에도, 이번 지방선거 공약에서는 이를 유기적으로 연결하고 종합적으로 활용하려는 전략이 보이지 않는다. 일부 지역에서는 단편적인 개발이나 시설 확충이 언급되고 있지만, 이는 석호의 본질적 가치를 훼손할 우려가 크다. 자연을 단순한 소비 대상으로 바라보는 개발 중심의 사고가 여전히 공약 전반을 지배하고 있는 것이 문제다.