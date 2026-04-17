유성호

아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 지난해 9월 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "징역 15년 형량은 너무 적다"며 "항소심에서 죗값을 제대로 치를 수 있도록 끝까지 싸워 나가겠다"고 입장을 밝혔다.2022년, 중대재해처벌법이 도입됐다. 드디어 안전에 투자하지 않는 기업에게 철퇴가 내려질 것이고, 기업이나 사업주는 본격적으로 안전에 투자하고 중대재해는 줄어들 것이라고 기대했다. 그러나 만 4년이 지난 지금도 중대재해는 기대만큼 줄지 않고, 대형참사도 끊이질 않고 있다. 사고공화국 대한민국은 여전히 현재 진행형이다.그동안은 법 시행 초기라서 그럴 것이니 좀 더 두고 보자는 의견이 우세했다. 그러나 이제 현실을 직시할 때가 됐다. 이쯤 됐으면 본격적으로 '제도의 작동성과 효과성'에 대해 의심해 보고, 비판적으로 검토해 봐야 한다. 웬만한 사업장은 중대재해처벌법에 대하여 대응할 만큼 대응했고, 지금까지 대응하지 않았거나 대응하지 못한 사업장은 앞으로도 대응하지 않거나 대응하지 못할 가능성이 크다.그동안 대응했던 사업장들도 실질적인 현장 안전 확보보다는 서류 작업 중심의 형식적 안전관리에 치중한다는 비판이 많았다. 안전관리가 법적 의무를 다했다는 증거를 남기기 위한 형식적 서류 작업으로 전락했다거나, 재해 발생 시 경영책임자의 책임을 면하기 위한 법적 대응 자료와 절차 마련이 안전관리의 핵심으로 자리 잡으면서, 정작 현장 안전관리는 뒷전으로 밀려나게 되었다는 비판은 어제오늘 일이 아니다.도대체 어디가 잘못된 것일까?부동산 문제의 원인이 '다주택자나 투자·투기용 비거주 주택 보유자에게 있는 것이 아니라, 주택 보유가 많을수록 유리하고 집값이 오르도록 만든 세제·금융·규제 정책에 있다'는 대통령의 지적에서 그 실마리를 찾을 수 있다.안전도 마찬가지다. 안전관리를 서류와 절차 그리고 형식에 치중하는 것은 기업이나 사업주가 나빠서 그런 것이 아니다. 몰라서 그런 것도 아니다. 단지 제도가 그렇게 작동하도록 설계되어 있기 때문이다. 즉, 기업이 그런 반응을 보이는 것은 형식적 서류나 절차 그리고 법적 대응 자료 준비가 현장 안전관리보다 유리하기 때문이다.단지 유리한 정도가 아니다. 강력한 형사처벌을 전제로 하는 중대재해처벌법이 그렇게 하도록 했거나, 그렇게 할 수밖에 없도록 했기 때문이다. 법의 취지나 제도가 그런 게 아니라고 항변하고 설득하고 가르치려고 해 봐야 소용없다. 기업은 법과 제도가 실제로 어떻게 작동하는지를 매우 정확하게 이해하고 있기 때문이다.여기에 결정적인 하자가 하나 더 있다. 이익과 손실을 사전(예방)과 사후(중대재해)로 나누어 제도를 설계한 결함이다. 기업은 본질적으로 당장의 이익을 중시한다. 미래에 대한 투자는 확실한 수익이 담보될 때만 한다. 반면 미래의 손실에 대해서는 주로 회피하는 경향이 있다. 먼 훗날 발생할지도 모를 손실을 줄이기 위해 투자하는 일은 일반적인 기업 경영법칙이 아니다.기업은 감정이 아니라 계산으로 움직인다. 당장의 투자는 확실한 손실비용이지만, 훗날 있을지도 모르는 사고손실비용은 기대비용이다. 기대비용은 사고확률 x 사고처리비용이다. 사고처리비용은 보상과 처벌에 드는 비용이다. 보상비용은 기본적으로 산재보험으로 처리하므로 실질적 사고처리비용은 처벌비용이라고 해도 과언이 아니다. 그동안 산재처벌은 솜방망이 처벌에 불과했으므로 산재로 인한 기대비용은 무시할 만했다.그래서 중대재해처벌법을 도입했지만 기대비용은 여전히 낮다. 중대재해 발생확률이 상당히 낮기 때문이다. 더구나 중대재해처벌법 처벌대상은 경영책임자 개인이다. 기업에 대한 벌금액은 상향됐지만 대부분 기대손실비용은 여전히 예방비용보다 훨씬 적다. 따라서 기업은 안전에 투자하는 것보다 사고에 대비하는 것이 더 합리적이다.이것은 중대재해처벌법이 도입된 이후 지금까지 기업의 반응에서 어느 정도 증명되었고, 최근 법원의 판결을 종합해 보더라도 예방 투자보다 사고 이후를 대비한 서류와 대응체계를 잘 갖추는 것이 더 유리한 것으로 보인다. 중대재해가 발생하면 사고를 예방하기 위한 투자와 노력은 모두 물거품이 되고, 서류와 형식, 그리고 법적 대응체계만이 그나마 경영책임자가 처벌을 면할 수 있는 방어벽이 되기 때문이다.