김선영

- 안정적인 기성 정당을 떠나 개혁신당으로 출마하게 된 결정적 계기는 무엇인가?

- 현재 서산시의 상황을 매우 엄중하게 보고 계신 것 같다.

- 그 해법으로 정주영 경영 마인드를 강조하셨는데, 어떤 의미인가?

- 천수만 B지구에 대한 구상이 특히 구체적이다. 국가산단 추진을 언급하셨는데?

- 아직 구체적인 실행 로드맵이 다 제시되지는 않았다는 시각도 있다.

- 시민들에게 전하고 싶은 마지막 한마디는?

개혁신당 유관곤 서산시장 후보와 같은 당원들개혁신당 유관곤 서산시장 후보의 행보가 거침없다. 국민의힘을 떠나 개혁신당의 깃발을 든 그는 "지금의 기성 정치는 국민에게 신뢰를 줄 능력을 상실했다"고 직격탄을 날렸다. 유 후보는 위기에 빠진 서산의 해법을 고 정주영 회장의 경영 철학에서 찾고 있다. 그를 만나 서산의 변화를 위한 개혁적 구상을 구체적으로 들어봤다."기존 정치권이 국민들에게 더 이상 신뢰를 주지 못하고 있다는 뼈아픈 판단 때문이다. 정치가 시민의 삶을 걱정하는 것이 아니라, 시민이 정치를 걱정하는 시대가 됐다. 이제는 진영 논리에서 벗어나 오직 시민의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 개혁적 마인드가 필요하다고 확신했다.""지난 15년을 되돌아보라. 서산시는 인구가 줄고 재정자립도는 오히려 떨어졌다. 새로운 기업 유치가 정체되면서 양질의 일자리가 사라졌고, 결국 우리 지역의 미래인 청년들이 서산을 떠나고 있다. 이 악순환의 고리를 끊지 못하면 서산의 재도약은 불가능하다. 지금은 관리형 시장이 아니라, 판을 흔드는 개혁적 시장이 필요한 때다.""아무것도 없던 바다를 막아 땅을 만든 정주영 회장의 도전 정신이야말로 지금 서산에 가장 필요한 자산이다. '해봤어?'라는 그 한마디에 담긴 불굴의 의지로 서산의 해법을 찾으려 한다. 그 핵심 프로젝트가 바로 천수만 AB지구의 전략적 재설계다.""그렇다. 천수만 B지구를 단순히 지방 차원의 산단이 아니라, 미래첨단 산업단지로서 국가산업단지 승격을 추진해야 한다. 이곳을 AI, 모빌리티, 수소 등 4차 산업의 전초기지로 만들어 국가적 지원을 끌어내야 한다. 그래야만 대기업이 오고, 청년들이 '서산에서도 꿈을 펼칠 수 있다'는 도전 정신을 가질 수 있다.""출마 선언은 서산을 확 바꾸겠다는 개혁적 마인드를 시민들께 약속드리는 첫걸음이다. 앞으로 천수만 B지구 국가산단화를 위한 세부 전략과 재원 조달 방안을 차례로 공개할 것이다. 분명한 것은, 과거의 방식으로는 미래를 열 수 없다는 점이다. 기업이 먼저 찾아오는 서산, 청년들이 돌아오는 서산을 만들기 위해 내 모든 정치적 역량을 쏟아붓겠다.""서산은 다시 뛰어야 한다. 정체된 15년을 보상받으려면 남들보다 두 배, 세 배 더 빠르게 움직여야 한다. 정주영 마인드로 무장한 유관곤이 서산의 경제 지도를 다시 그리겠다. 청년들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 도시, 시민이 자부심을 느끼는 당당한 서산을 만들겠다. 믿고 지켜봐 달라."