김인엽 예비후보 캠프

김인엽 세종교육감 예비후보가 16일 선거사무소에서 열린 기자회견에서 ‘세종아이 240 프로젝트’를 발표하고 있다.김인엽 세종시교육감 예비후보(국립공주대 교수)가 인구 유입 정체와 교육 만족도 하락이라는 세종시의 고질적 난제를 해결하기 위해 파격적인 교육복지 카드를 꺼내 들었다.김 예비후보는 16일 나성동 선거사무소에서 기자회견을 열고, 자신의 핵심 공약인 '세종아이 240 프로젝트'의 구체적인 예산 계획과 실행 방안을 전격 공개했다. 이번 프로젝트는 단순한 현금 지원을 넘어, 세종에서 자란 아이들이 사회에 나갈 때 든든한 '자립 자본'을 가질 수 있도록 김 예비후보가 직접 설계한 혁신적 교육복지 모델이다.김 예비후보가 발표한 '세종아이 240 프로젝트'는 관내 유치원생부터 고등학생까지 전 학생을 대상으로 연간 240만 원(월 20만 원 범위)의 교육 투자를 집행하는 내용을 담고 있다. 그는 이를 "단순 소비형 살포가 아닌 미래를 위한 자산 형성형 복지"라고 규정하며 차별성을 강조했다.지원금은 김 예비후보의 구상에 따라 '즉시 지원'과 '미래 투자'라는 두 갈래로 운영된다. 우선 연간 160만 원은 교육 복지포인트로 지급돼 방과 후 돌봄이나 고교 교육활동비 등 현장에서 즉시 사용할 수 있도록 하고, 나머지 80만 원은 매년 적립해 고교 졸업 시 대학 등록금이나 자격증 취득 등 사회 진출을 위한 '시드머니(Seed Money)'로 활용하게 한다는 방침이다.특히 김 예비후보는 관내 금융사와의 전략적 협약을 통해 약정 이율을 학생들에게 환원하고, 운용 수익을 다시 정책 재원으로 활용하는 '선순환 금융 구조'를 대안으로 제시했다.