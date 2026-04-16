연합뉴스

전재수(왼쪽) 더불어민주당 국회의원, 박형준(오른쪽) 부산시장- 부산이 뜨겁다. 더불어민주당의 전재수, 국민의힘의 박형준으로 대진표가 확정되면서 여야 간 치열한 승부가 예고되고 있다. 2018년 지방선거처럼 '대승'을 꿈꾸는 민주당으로선 반드시 탈환해야 하는 곳, '영남 자민련'으로 고립될 위기에 놓인 국민의힘으로선 반드시 사수해야 하는 곳이기도 하다.- 부산은 정치적으로 가장 다사다난했던 지역이기도 하다. 보통 경상도는 보수세가 강하다고 하지만 부산은 부마 항쟁, 김영삼 등 '야성'이 살아있던 곳이었다. 2000년대 이후 민주당의 지속적인 '밭갈이'로 점점 경합지가 많아졌다는 것도 특징이다. 하지만 2020년과 2024년 총선 결과를 보면, 국민의힘이 전국적으로 밀릴 때 '우리만큼은' 하는 정서도 작동하는 곳이다.- 최근 선거 결과를 보면, 2018년 지방선거에선 민주당이 시장부터 구청장 13명을 배출하는 '대승'을 거뒀고 비록 패배하더라도 40%대 득표율을 유지하고 있다. 이재명 대통령 역시 2025년 대선에서 패배하긴 했지만, 민주당 계열 최초로 40%대 득표율을 기록했다(이재명 40.14%-김문수 51.39%). 요즘 여론조사 결과들도 민주당에게 계속 좋은 성적을 통지하고 있다.