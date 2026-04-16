추진위

추진위에 경선후보로 등록한 서울교육감 민주진보 후보들.오는 17~18일 시민참여단이 민주진보 단일화 후보를 뽑을 예정이던 서울시교육감 민주진보 단일화 일정이 투표 하루를 앞두고 연기됐다. 시민참여단 '참여 비용 대납' 의혹이 불거지고 나서다.16일 오후, 2026 서울 민주진보교육감 단일화추진위원회(아래 추진위)는 "이날 오후 12시부터 긴급 대표자 회의를 열고 1차 투표 일정을 오는 22~23일로 연기하고, 과반수 득표자가 없어 결선 투표가 필요할 경우 2차 투표 일정을 27~28일로 옮겼다"라고 발표했다.당초 추진위가 공표한 후보 단일화 일정은 오는 17~18일 1차 시민참여단 투표를 벌이고, 이때 과반수 득표자가 있으면 18일 오후 7시쯤에 당선자를 확정, 발표하는 것이었다. 또한 2차 경선이 진행될 경우, 22~23일 이틀간 결선 투표를 벌이고 당선자는 23일 밤에 발표할 예정이었다.추진위는 선출 방법은 기존 방식을 유지하기로 했다. 1차 투표는 시민참여단 100%로 진행하고 2차 결선투표는 시민참여단 투표(70%)와 여론조사(30%)를 반영하는 방식이다.일정 변경 이유에 대해 추진위는 "시민참여단에 3만 4000여 명의 신청자가 몰려 중복 참여자, 미입금자, 세부주소 미 입력자와 그 외 부정 참여자에 대한 전수조사의 시간이 필요하다고 판단했다"라면서 "이와 같은 결정이 가져올 혼란에 대해 추진위 또한 사과와 더불어 더 공정한 내부 경선 과정을 위한 결단임을 밝힌다"라고 설명했다. 그러면서 "이후 시민참여단 참여자들에게 이를 문자로 알릴 예정이며 일정 연기에 대한 혼란을 최소화하기 위해 노력할 것"이라고 했다.이 같은 추진위 연기 결정에 6명의 후보가 모두 따르기로 한 것으로 알려졌다.앞서 지난 15일, 김현철 후보는 추진위에 보낸 공문에서 "민주진보 교육감 단일화 경선 과정의 공정성과 데이터 객관성에 의문을 갖고 있다"라면서 "제기된 의혹에 대한 전수조사가 완료될 때까지 투표 등 모든 선거 절차를 연기해달라"라고 요구한 바 있다.추진위 안팎에서는 시민참여단 일부 신청자가 참여 시민들의 참여 비용을 대신 납부하는 수법으로 참여자를 모은 것으로 보고 있다. 추진위와 일부 후보들도 이런 정황을 포착하고 대응 방안을 잇달아 논의해왔다.한편, 이번 민주진보단일화 후보 경선에는 강민정 전 노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 강신만 전 대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원, 김현철 전 조희연 2기 서울시교육청 대변인, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 현 서울시교육감, 한만중 노무현대통령직인수위 자문위원(교육 분야) 등 6명이 참여하고 있다.