쿠팡플레이 강호동네서점

"공주의 역할은 공주로서 존재하는 것입니다."

'저 아이는 그저 존재함으로 사람들에게 기쁨을 주는구나.'

"너 자신이 되어라. 다른 사람들은 모두 차지되었다."

자신의 역할은 공주라고 설명하고 있다.이찬혁은 최근 '영감의 샘터'라는 회사를 세워 노래와 그림, 전시 등 하고 싶은 일을 마음껏 펼치고 있다고 했다. 회사에서 본인은 '샘터장'이고 수현은 '공주'란다. 직원들이 실제로 수현을 '공주'라고 부른다는 말에, 강호동은 공주의 역할이 뭐냐고 물었다. 수현이 대답했다.생각지도 못한 대답에 웃음이 났다가 순간 뒤통수를 맞은 것 같아 정지 버튼을 눌렀다. 딸이 어릴 때 내가 했던 생각이 스쳤기 때문이다.그 사실이 무척이나 놀라웠었는데, 그런 생각을 잊고 산 지 오래되었다는 것을 깨달았다. 우리는 모두 존재만으로 사랑을 받던 시절을 지나왔다. 아쉬운 건 현실의 이런저런 일에 치어 망가졌다는 사실. 메모장 앱에 문장 몇 개를 적어놓고 다시 재생 버튼을 눌렀다.<강호동네서점>은 서점이라는 장소에 맞춰 자신의 인생 책을 소개해야 하는데, 악뮤는 오스카 와일드의 <행복한 왕자>를 가져왔다. 강호동은 2천 년을 산 설정답게 오스카 와일드를 만나봤다고 했다. 수현이 오스카 와일드의 성격이 어땠냐고 물어보자, 강호동은 천연덕스럽게 대답했다. 오스카 와일드는 와일드한 성격으로 명언을 좋아했다며, 그가 했던 명언 하나를 전했다.아이쿠. 또 정지 버튼이다. 다른 사람과 비교하며 부러워 할 게 아니라, 그저 너 자신이 되라는 말. 이슬아의 <부지런한 사랑>에서 봤던 '최대한의 너'라는 문구가 떠올랐다. 내가 되고 싶은 인물은 어느 누군가가 아니라, 바로 '최대한의 나'다. 그 문구를 입안에서 작게 소리 내어 되뇌었다.이어 강호동은 수현에게 '수현다움'을 물어보았다. 수현은 자신의 노래 중에 '후라이의 꿈'이라는 노래가 있는데 이 노래 속 후라이가 자신의 본질을 가장 잘 나타내준다고 말했다. 따뜻한 밥 위에 있는 후라이처럼 따끈따끈하게 늘어져 살고 싶다고. 그때, 이찬혁이 자신이 생각하는 수현은 타고난 사랑받는 사람이라고, '모태 사랑스러움'이 수현다움이라고 덧붙였다.