진재중

호수에 담긴 달과 도시의 빛, 공존과 충돌의 순간문제는 이러한 상상력과 방향성이 이번 선거에서 보이지 않는다는 점이다. 후보들은 여전히 시설 중심, 개발 중심의 공약에 머물러 있다. 하지만 지금 강릉에 필요한 것은 더 많은 건물이 아니라, 더 깊은 이야기다.강릉은 위기다. 도시의 정체성을 스스로 희석시키고 있기 때문이다. 경포호라는 보석을 가지고도 그것을 빛내지 못한다면, 어떤 개발도 근본적인 해결책이 될 수 없다.6.3 강릉시장 선거는 단순한 행정 책임자를 뽑는 자리가 아니다. 강릉이라는 도시가 어떤 방향으로 나아갈 것인지 결정하는 분기점이다. 이제는 질문을 바꿔야 한다. 무엇을 만들 것인가가 아니라, 무엇을 살릴 것인가.경포호의 달은 이미 떠 있다. 그것을 보지 못하는 것은 자연이 아니라, 우리의 시선이다.