▲
영화 <파벨만스> 스틸컷CJ ENM
사실 가족들은 안온한 삶을 누리던 애리조나에 정착하기를 바랐다. 늘 가족을 배려했던 버트였지만, 이번 만큼은 자신의 뜻을 굽히지 않고 이주를 강행했다. 아이러니하게 그 고집의 이유는 가족이었다. 이성적이고 과학적인 사고를 하지만 누구보다 따뜻하고 책임감이 강했던 그는 아내와 아들 새미 그리고 세 명의 딸에게 안정적인 삶을 물려주고 싶어 했다.
하지만 버트의 기대와 달리 캘리포니아로는 곪아있던 가족의 상처를 터트려버렸다. 아내 미치는 버니를 그리워하며 우울증에 걸렸고 새미는 새 학교에서 유대인이라고 놀림을 당하기 일쑤였다. 게다가 애써 정신과 치료까지 받던 미치는 결국 가족을 떠나 자신이 원하는 삶을 살기로 결정했다.
부모님의 이혼과 왕따의 시련으로 방황하던 새미를 일으켜 세운 건, 다름 아닌 '카메라'였다. 땡땡이의 날이라 부르는 졸업여행의 기록을 맡게 된 새미는 자신을 괴롭힌 두 친구 중 한 명은 빛나는 영웅으로, 다른 한 명은 한심한 진상으로 그려내며 새로운 이미지를 창조한다.
이후, 전교생에게 공개된 영상은 대히트를 치지만 영웅과 진상으로 그려진 두 친구는 왜곡된 이미지로 그려진 자신들의 모습에 괴로워한다. 예상하지 못했던 반응에 놀란 새미. 이 사건을 계기로 감독이 사실을 뒤바꾸거나 새로운 상징을 부여할 수 있는 존재라는 사실을 깨닫게 된다. 영화가 감동과 공포를 동시에 줄 수 있는 예술이라는 것도 함께.
세기의 거장이 내놓은 자전적 이야기
고등학교를 졸업한 후, 새미는 아버지의 뜻대로 대학교에 들어가지만, 적응하지 못하고 중퇴를 결정한다. 결국 감독이 되기로 결심한 새미. 한참 후 그 결심은 <죠스> <쉰들러 리스트> <인디애나 존스> 그리고 <쥐라기 공원>이 되어 세상을 놀라게 했다.
이제 눈치를 챘으려나. 맞다. 새미 파벨만은 세기의 영화감독, 스티븐 스필버그였다. <더 파벨만스>는 그가 일흔여섯에 꺼내놓은 자전적 이야기다. 영화 속 인물과 에피소드는 대부분 사실에 가깝다. 예술을 사랑한 어머니와 천재 공학자 아버지 사이에서 겪었던 갈등과 유대인으로 차별받았던 아픔은 < ET >와 <쉰들러 리스트> 같은 작품 속에 고스란히 녹아있다.
영화 속 버트 파벨만은 가족들의 합의 속에 아내를 버니에게 보내주지만, 스필버그의 아버지, 아놀드 스필버그는 가족들이 어머니를 미워하지 않도록 자신이 이혼을 주도했다고 거짓말을 했다고 한다. 15년 후에야 이 사실을 안 스필버그는 연락을 끊고 지내던 아버지를 만나, 그가 사망할 때까지 각별한 관계를 유지했다.
그래서인지 나에게 <더 파벨만스> 속 부자 간 관계는 전후 미국 사회가 겪었던 세대 간 갈등을 담담하게 보여주는 듯했다. 버트는 새미가 영화를 찍는 것을 물심양면으로 지원하지만, 사실 취미 정도로 치부했다. 아마 모든 아버지가 그렇듯, 불확실한 예술의 세계보다 안정적인 관료와 직장인의 삶을 원했으리라.
새미는 가족을 캘리포니아로 데려온 아버지를 원망한다. 하지만 아이러니하게 버트의 그 결정 덕분에 할리우드 문화를 체득하고 감독이 될 수 있는 기회를 얻을 수 있었다. 반문화의 기치를 걸고 기존 질서를 부정하던 보헤미안 운동 또한 사실 이전 세대가 이룬 물질적 토대가 있었기에 가능한 게 아니었을까.
<더 파벨만스>는 당시 미국 사회와 보헤미안 문화에 대해 가지고 있던 나의 관점을 다른 차원으로 확장시켜주고 있었다.
스티븐 스필버그와 프리츠 메이텍의 평행이론