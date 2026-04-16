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해조류가 소멸하며 생명력을 잃어가는 동해안의 바다 사막화 현장진재중
강원 동해안의 미래는 어디에서 시작되는가. 눈에 보이는 해변과 관광시설, 항만 개발일까. 아니면 그 아래, 우리가 쉽게 외면해 온 바닷속일까. 6월 3일 지방선거를 앞둔 지금, 우리는 이 질문을 다시 던져야 한다.
그동안 해안 정책은 대체로 '보이는 것'에 집중돼 왔다. 해변 정비, 관광 인프라 확충, 해안도로 건설, 대형 개발사업이 주요 공약으로 등장했다. 그러나 정작 바다의 근간을 이루는 해양 생태계, 특히 바닷속 환경은 정치의 우선순위에서 밀려나 있었다.
갯녹음으로 불리는 백화 현상이 확산하고 해조류가 사라지면서, 동해안은 점점 생명력을 잃어가고 있다. 보이지 않는다는 이유로 외면해 온 결과다.
선택이 아닌 필수, 바다숲으로 바꿔야 할 방향
더 큰 문제는, 이처럼 중요한 과제가 이번 선거 공약에서조차 제대로 다뤄지지 않고 있다는 점이다. 각종 개발 사업과 단기 성과 중심의 약속은 넘쳐나지만, 바다를 근본적으로 살리기 위한 전략은 좀처럼 찾아보기 어렵다. 유권자의 눈에 잘 띄지 않는다는 이유로 혹은 성과를 빠르게 보여주기 어렵다는 이유로 후순위로 밀려난 것이다. 이는 분명 근시안적인 접근이며, 지속가능성을 스스로 포기하는 선택과 다르지 않다.