진재중

.해조류는 다양한 해양생물에게 보금자리이자 중요한 먹이원이 된다.이제는 방향을 바꿔야 한다. 바다숲 조성은 선택이 아니라 필수다. 바다숲은 단순한 환경 보호 사업이 아니다. 해안 환경을 복원하고 해양 생태계를 되살리는 동시에, 어족 자원을 늘리고 어민 소득을 높이는 기반이 된다. 나아가 해조류는 탄소를 흡수하는 '블루카본' 자원으로서 기후위기 대응에도 기여한다. 여기에 해양 생태관광까지 연계된다면 지역경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다.그럼에도 불구하고 바다숲은 여전히 정책의 주변부에 머물러 있다. 이유는 간단하다. 눈에 잘 보이지 않고, 단기간에 성과를 내기 어렵기 때문이다. 하지만 정치가 단기적 성과에만 매달린다면 지역의 미래는 담보할 수 없다. 선거를 의식해 보여주기식 공약만 내세우는 것은 근시안적일 뿐 아니라 지속가능하지도 않다.강원 동해안의 경쟁력은 결국 '살아있는 바다'에서 나온다. 바다가 건강해야 어업이 살아나고, 관광이 지속되며, 지역경제가 순환한다. 바다숲은 그 출발점이다. 지금 필요한 것은 선언이 아니라 실행이다. 동해안 전역을 잇는 바다숲 조성 계획과 과학적 관리 시스템 그리고 어민이 직접 참여하는 지속가능한 운영 구조가 함께 마련돼야 한다.