울산시의회

박문옥 진보당 동구청장 예비후보가 16일 오전 11시 울산시의회 프레스센터에서 기자 회견을 열고 민주당 김대연 예비후보에게 단일화를 촉구하고 있다.진보당 김종훈 울산광역시장 예비후보가 민주당 김상욱 예비후보에게 단일화를 제기한 후 진보당의 울산 기초지자체장 후보들도 잇따라 민주-진보진영 단일화를 공식 제안했다.박문옥 진보당 동구청장 예비후보는 16일 오전 11시 울산시의회 프레스센터에서 기자 회견을 열고 "내란 청산이라는 시대적 과제 앞에 지금 우리가 따로 설 이유가 없다"라며 "민주진보 진영이 스스로 분열하는 순간, 광장의 함성은 아무 의미가 없어진다"라며 단일화를 촉구했다.울산 동구청장 선거에는 민주당에선 경선을 통해 김대연 예비후보가, 국민의힘에선 역시 경선을 통해 천기옥 예비후보가, 노동당에선 이장우 예비후보가 나선 상태다.박 예비후보는 단일화의 원칙으로 ▲내란 청산을 요구하는 민주진보진영 모두의 연대 ▲조건 없는 대화 즉각 시작 ▲노동자와 시민이 중심이 되는 타운홀 미팅 방식의 단일화를 내놨다.박 예비후보는 "단일화는 선택이 아니라 내란을 심판하라는 노동자와 시민의 명령"이라며 "사소한 이해관계를 내려놓고 시민의 뜻을 모아야 할 때"라고 말했다. 이어 "진보 행정이 만들어 온 동구의 변화를 한 단계 더 도약시키기 위해서는 반드시 단일화로 승리해야 한다"라고 덧붙였다.앞서 진보당 김진석 남구청장 예비후보는 지난 15일 같은 자리에서 기자회견을 통해 경선을 통해 공천이 확정된 민주당 최덕종 예비후보를 향해 민주-진보 후보 단일화를 공식 제안했다.김 예비후보는 "형식과 절차에 얽매일 시간이 없으므로 조건 없는 대화를 즉각 시작하자"라며 "각계각층 시민이 참여하는 타운홀 미팅을 통해 시민들이 직접 울산 대전환의 밑그림을 함께 그리는 장을 만들자"고 제안했다.김 예비후보는 "시민의 마음은 이미 변화로 향하고 있으며 그동안 진보당은 여러차례 진심어린 제안을 건넸다"라며 "이제 시민 앞에 비전과 결단을 보야야 할 때"라며 단일화를 거듭 촉구했다.울산 남구청장 선거엔 국민의힘에서 임현철 예비후보가 경선을 통해 공천이 확정됐다.